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Нагорный Карабах

«Всю ночь люди на улице, сидят на асфальте, на траве, обнимая друг друга» - карабахцы о ситуации в Карабахе

Шесть автомобилей Красного Крест направились в окруженный Мартуни, кадры распространили азербайджанские СМИ. Один из жителей Мартуни сообщил, что они вывезли 9 раненых, которых в эти дни не удавалось доставить в Степанакерт.

После начала боевых действий азербайджанская армия находится на дорогах, ведущих в Мартуни и Мартакерт, вывезти раненых и тела погибших из этих районов было невозможно.

Официальные данные о погибших и раненых уже два дня не обновляются. Ранее сообщалось о 200 погибших и 400 раненых. Есть много пропавших без вести семей и военных, некоторым находящимся на передовой военнослужащим удалось связаться со своими семьями и сообщить, что они живы.

«Я услышала его голос, он живой, но до сих пор не вернулся, по очереди привозят, русские привозят», - сказала карабахская женщина, другой родственник которой находится в окружении в одном из сел Мартунинского района. Они услышали весть о его гибели, но потом он позвонил.

О жителях, собравшихся в некоторых селах Мартунинского и Мартакертского районов, получить какую-либо информацию не удается.

«Мы не хотели уезжать, но глава села заставил людей, сказал, что в подвале, может быть, и безопасно, но если азербайджанцы войду в село, то убьют людей, и он ничего не сможеь сделать, русские не ответят», - сказала жительница Храморта, которая сейчас находится в поселке близ Степанакерта.

Она слышит речи о возвращении выселенных в свои дома и не представляет, как ей вернуться в Храморт, если там азербайджанцы. «Азербайджанцы на УАЗе ездят по селу, на всех постах азербайджанцы», - сказала женщина.

Выселенные из захваченного населенного пункта в основном собрались в Степанакерте, Аскеране, а также в расположении российских миротворцев.

«Всю ночь люди на улице, сидят на асфальте, в траве, обнимая друг друга, разжигая огонь», - рассказала молодая женщина, которая решила вместе со своей 5-летней дочерью остаться дома, в одной общине близ Степанакерта. Она так замаскировалась, чтобы дислоцированные рядом азербайджанцы не видели их движения. «Я не выхожу на балкон, потому что они напротив нас, и ребенка не выпускаю, мы повесили ковер, чтобы нас не было видно. Неизвестно, что будет дальше, говорят, прекращение огня, но от азербайджанцев можно ожидать всего», - сказала женщина.

Он слышала, что в Нагорный Карабах были направлены несколько азербайджанских грузовиков, которые везут для них товары первой необходимости и, самое главное, хлеб. Она сначала рассмеялась, а затем с горечью сказала: «Я так боюсь, что многие люди примут этот хлеб, ведь мы действительно очень голодны».

В Нагорном Карабахе царит тяжелое ожидание, нет никакой определенности, нет света, газа, воды, люди во дворах разжигают костры, чтобы хотя бы попить горячего чая.

«Власти нет, нигде нет никого, к кому можно подойти, чтобы что-то узнать», - сказала одна из женщин.

Мы думаем только о том, как выехать, сказали собеседники Радио Азатутюн. «Я лично подходил к русским, умолял, говорил: у меня маленькие дети, мы вам дадим денег, мы вам дадим золото, перевезите нас. Они сказали: нет, у нас нет приказа, мы перевезем, но пока не знаем, когда», - рассказал один из жителей.

«Никто не хочет здесь оставаться, сто процентов говорят: хотим уехать, - сказала другая жительница Карабаха. - Некоторые говорят: как я буду жить без этой воды, земли. Три-четыре дня назад я тоже так думала, что лучше мне умереть от голода здесь с дочкой, в своей комнате, чем уйти отсюда. Но в последние два дня я слышала и видела столько историй, что не хочу здесь оставаться».

Пока жители Нагорного Карабаха с тревогой ждут, что с ними произойдет в следующую секунду, Баку распространяет видео из захваченных Сарсанга, Дромбона и многих других мест. В селах Карабаха много семей с детьми, азербайджанская сторона не открывает дороги, чтобы можно было уточнить какую-либо информацию о них. Вместо этого Баку распространяет гуманитарные видеоролики: «Армянку доставили в их госпиталь, прооперировали», «Армянину перевязали руку и дали еды».

Люди собираются в Степанакерте и нескольких близлежащих населенных пунктах, где пока нет азербайджанцев.

С мемориальной доски на площади Возрождения в Степанакерте люди снимают фотографии своих родственников, погибших в 44-дневной войне.

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