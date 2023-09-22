«Почему Пашинян дал Баку козырь?» Цитируя слова Пашиняна, Баку опроверг слова Мирзояна

В то время как министр иностранных дел Армении представлял участникам заседания Совета Безопасности ООН ужасную ситуацию в Нагорном Карабахе после жестокого нападения Азербайджана, утверждая, что сцены в Нагорном Карабахе действительно шокируют, что есть дети, убитые и раненные азербайджанскими военными, есть пропавшие дети, чьи матери отчаянно их ищут, что есть тысячи лишенных крова и голодающих людей, что азербайджанцы призывают в социальных сетях найти пропавших людей, чтобы их изнасиловать и расчленить, премьер-министр Пашинян за несколько часов до этого в Ереване обрисовывал иную картину, утверждая, что «прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет».

Именно это заявление премьер-министра Армении было использовано министром иностранных дел Азербайджана в качестве доказательства, опровергающего обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана различными делегатами в Совете Безопасности, в том числе делегацией Армении. Процитировав слова Пашиняна, Байрамов назвал обвинения Арарата Мирзояна безосновательными.

«Хочу обратить внимание Совета на то, что всего несколько часов назад премьер-министр Армении в своем заявлении опроверг все эти обвинения, публично признав, что прямой угрозы мирному населению в Карабахе нет и что утверждения о массовых преступления против них являются ложными. Напомню, это заявление премьер-министра Армении, сделанное два часа назад», - заявил глава МИД Азербайджана.

А сегодня слова Пашиняна процитировал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, подчеркнув, что, как заявил премьер-министр Армении, мирное население не пострадало.

«Непроверенные и несерьезные заявления официальных лиц ЕС, Франции и Германии по этому поводу остаются непонятными», - заявил Гаджиев.

Почему Пашинян за несколько часов до заседания Совета Безопасности сделал такое заявление, которое стало главным козырем в руках Азербайджана, помогая Баку показать, что утверждения Армении относительно сложной ситуации, создавшейся в Нагорном Карабахе, являются ложными? Разве звучащие официальные тексты не согласовываются между премьер-министром и министром иностранных дел? В ответ на этот вопрос Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян сообщила, что не видит никакого противоречия между выступлением Мирзояна и заявлением Пашиняна.

«Г-н Мирзоян представил на заседании Совета Безопасности всю ситуацию. Пашинян дал оценку текущей ситуации с учетом обсуждений с партнерами из Нагорного Карабаха. Премьер-министр несколько раз подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент», - пояснила Назели Багдасарян.

Кстати, премьер-министр Пашинян сегодня на заседании правительства подтвердил, что прямой угрозы мирному населению на данный момент нет. Более того, он сообщил, что есть определенные надежды на позитивное изменение ситуации. «Моя оценка вчера вечером была такова, и сегодня эта оценка совсем немного улучшилась в том, что прямой угрозы жизни гражданского населения на данный момент нет», - сказал он.

Между тем бывшие дипломаты считают неприемлемым произошедшее - когда министр иностранных дел Армении заявляет одно, а премьер-министр - другое.

Бывший заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц отмечает, что правительство Армении проводит некачественную, нескоординированную внешнюю политику, когда правая рука не знает, что делает левая.

«Премьер-министр заявляет одно, министр иностранных дел делает там совсем другое заявление, это недопустимо, вообще недопустимо, тем более в таких кризисных ситуациях. Что за некачественные шаги предпринимаются?» - сказал он.

Другой бывший заместитель министра иностранных дел, директор фонда «Будущее Армянское» Артак Апитонян затруднился сказать, было ли заявление Пашиняна перед заседанием Совета Безопасности результатом некомпетентности или было сделано намеренно, но все равно произошедшее, по его мнению неприемлемо.

«В любом случае, такие вещи делать нельзя, недопустимо перед обсуждением на такой международной площадке пытаться ослабить свою позицию и ослабить весь свой пакет требований. Но это не в первый раз, мы уже несколько раз были свидетелями этого», - отметил Апитонян.