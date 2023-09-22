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Нагорный Карабах

Жители населенных пунктов Нагорного Карабаха могут получить реальную возможность вернуться в свои дома - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Жители населенных пунктов Нагорного Карабаха могут получить реальную возможность вернуться в свои дома, заявил сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что есть определенные надежды на позитивное изменение ситуации.

В то же время Пашинян отметил, что ситуация остается крайне напряженной, продолжается гуманитарный кризис, а Армения находится в постоянном контакте со своими партнерами в Нагорном Карабахе.

Пашинян также отметил, что есть определенные надежды на улучшение гуманитарной ситуации, не исключая, что сегодня в Нагорный Карабах поступят более крупные партии гуманитарной помощи.

«Сейчас я просто не могу сказать более подробно, потому что есть определенные договоренности, что их реализация должна начаться уже в этот момент. Не могу сказать, начнется она или нет, но ясно, что есть определенные договоренности», - сказал Пашинян.

Касаясь перевозки населения Нагорного Карабаха в Армению, глава исполнительной власти Армении заявил, что это может произойти в условиях, когда будет зафиксирована невозможность их пребывания в Нагорном Карабахе.

«Другими словами, если эта ситуация продолжится. Да, мы понимаем, что такая невозможность [пребывания их там] существует на данный момент, если ситуация не улучшится, эта проблема будет на повестке дня всех нас», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, уже подготовлено более 40 тысяч мест, речь идет о местах проживания, а также здравоохранении, питании и т.д.

«В этом смысле Армения готова и продолжает готовиться», - сказал Пашинян, подчеркнув, что «план А» Армении не заключается в лишении Нагорного Карабаха его армянского населения, и что нужно сделать все, чтобы жители Нагорного Карабаха оставались в своих домах без страха и имели возможность жить достойно.

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