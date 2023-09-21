Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет – Пашинян

Об этом сегодня, 21 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании народу по случаю 32-й годовщины Независимости Республики Армения.

«Независимость, наличие независимого государства – высшая форма самовыражения любого народа, и зачастую она дается ценой многих испытаний и страданий.

Это справедливо и в нашем случае. На референдуме 21 сентября 1991 года народ Республики Армения сказал “Да” Независимости.

Однако, как потом оказалось, это был самый легкий участок пути к Независимости. Народу Республики Армения впоследствии пришлось столкнуться с экономическими и политическими кризисами, войнами и бедностью. Именно в этом вихре, пройдя через испытания, мы поняли, что провозгласить независимость – это одно, а завоевать и укрепить ее – совсем другое», - в своем послании, в частности, отметил премьер-министр Армении.

«Пережитые нами в последние годы страдания и испытания являются неотъемлемой частью борьбы за независимость и суверенитет Республики Армения. В последнее время меня часто критикуют за то, что во внешней и региональной политике я опираюсь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года и связанные с ней документы, которые также были подписаны Республикой Армения.

Многие прямо или косвенно призывают отказаться от политики, основанной на этом документе. Проблема в том, что Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения, фиксируют политическую и правовую основу независимости 12 бывших республик СССР, в том числе Республики Армения, от Советского Союза, а также основополагающие принципы этой независимости.

И поэтому призывы отказаться от политики, основанной на этом документе, – это призывы отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении, со всеми вытекающими из этого последствиями», - подчеркнул Пашинян, продолжив:

«Сегодня мы живем в трудные времена, испытываем невыразимые физические и психологические страдания. Однако важно понимать, почему мы должны пройти по этому пути испытаний. Сказать, что во имя Независимости – значит сказать хоть большую, но не самую важную часть правды. Потому что независимость, какой бы высокой целью она ни была, на самом деле является средством достижения еще более высокой цели. Речь идет о счастье наших будущих поколений.

Мы должны передать им Армению, где люди смогут свободно самовыражаться, строить свое счастье посредством свободного и созидательного труда.

И сегодня в Армении утверждены многочисленные предпосылки, благоприятствующие этому: демократия, свобода экономической и любой законной деятельности, равенство всех перед законом, принципиальная антикоррупционная политика, экономическая деятельность - все это является необходимым, но недостаточным условием для этого.

Для того чтобы эти условия были полноценными, необходим мир, то есть свободная от конфликтов обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет.

Многие считают, что в этой напряженной региональной обстановке, в условиях периодических военных столкновений, говорить о мире неадекватно. Но прежде всего в этих условиях нужно ценить мир и вовсе не нужно путать мир с перемирием или прекращением огня. Мир – это среда, свободная от конфликтов, межгосударственных, межэтнических конфликтов.

Этот путь непрост, он проходит через внешние и внутренние потрясения, и мы должны пройти этот путь ради независимости, ради государственности, ради будущего.

Летом 2021 года вашим голосом я был избран премьер-министром Республики Армения с лозунгом “Будущее есть”. Мирное, демократическое, процветающее, созидательное и счастливое будущее Республики Армения – это цель, ради которой мы проходим через эти испытания, ради чего идем по этому пути.

Поздравляю всех нас с Днем Независимости!

Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Армения!»