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Армения

Блинкен: «Мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа»

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Армении, который отмечается сегодня, 21 сентября.

«От имени Соединенных Штатов Америки я посылаю наилучшие пожелания народу Армении с Днем независимости», - говорится в послании Энтони Блинкена.

«Армения встала на путь свободы и самоопределения, провозгласив независимость от Советского Союза в 1991 году. С тех пор мы видим вашу приверженность развитию и укреплению демократических ценностей, прав человека, верховенства закона, экономики и справедливости», - говорится в сообщении.

«Мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении и по-прежнему привержены установлению стабильного и достойного мира в регионе Южного Кавказа, где уважаются права всех», - заявил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Вашингтон рассчитывает продолжить развитие двусторонних отношений и экономических связей с Ереваном.

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