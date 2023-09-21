Блинкен: «Мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа»

«От имени Соединенных Штатов Америки я посылаю наилучшие пожелания народу Армении с Днем независимости», - говорится в послании Энтони Блинкена.

«Армения встала на путь свободы и самоопределения, провозгласив независимость от Советского Союза в 1991 году. С тех пор мы видим вашу приверженность развитию и укреплению демократических ценностей, прав человека, верховенства закона, экономики и справедливости», - говорится в сообщении.

«Мы продолжим поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении и по-прежнему привержены установлению стабильного и достойного мира в регионе Южного Кавказа, где уважаются права всех», - заявил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что Вашингтон рассчитывает продолжить развитие двусторонних отношений и экономических связей с Ереваном.