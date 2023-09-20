Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев при обстреле в Карабахе

«20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли», - сообщили там.

В ведомстве отметили, что для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов.

Комментируя гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие «приняли на себя удар ради мира в регионе».

Согласно ТАСС, Захарова подчеркнула, что признание Арменией Нагорного Карабаха за Азербайджаном стало окончательным решением этого вопроса, к которому подтолкнули Париж и Брюссель. «Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван, - эти вопросы надо задавать им», - добавила она.