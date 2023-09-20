Граждане протестуют перед зданием правительства

В последние дни в Нагорном Карабахе возникла серьезная проблема со связью.

Граждане собираются перед зданием правительства. Прямо перед зданием выставлен полицейский кордон. Происходят небольшие стычки. Задержаний за этот период не было. Движение транспорта на площади Республики не нарушено.

Ранее представители оппозиции заявили, что должны собраться на территории площади Республики, но их там пока нет. Участников вчерашних протестов возглавлял кандидат в мэры Еревана от блока «Мать Армения» Андраник Теванян.

Вчера Баку сначала обвинил Армию обороны Нагорного Карабаха в проведении диверсионных операций, а затем объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.

После этого Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила, что примерно с 13:00 азербайджанские вооруженные силы пытались прорвать оборону сил АО вдоль всей линии соприкосновения. Начались интенсивные боевые действия, есть десятки погибших и раненых, в том числе среди мирного населения.

Позже в Ереване начались протесты. Протестующие обвиняли премьер-министра в бездействии на фоне нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и требовали его отставки. Ситуация у здания правительства накалилась, полицейские применили спецсредства. В результате столкновений пострадали как полицейские, так и гражданские лица.