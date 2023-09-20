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Нагорный Карабах

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями о жертвах в Нагорном Карабахе после эскалации ситуации в регионе и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе, а также сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», - говорится в заявлении его офиса.

«Генеральный секретарь решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации ситуации и строгому соблюдению режима прекращения огня 2020 года», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Гутерриш «обеспокоен гуманитарной ситуацией на местах» и призывает стороны предпринять необходимые шаги для облегчения доступа гуманитарной помощи к нуждающимся.

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