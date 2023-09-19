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Нагорный Карабах

«Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах» - Гаджиев

Хикмет Гаджиев

«Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Карабахе в нескольких местах и полны решимости достичь своих стратегических целей», - сообщил Reuters помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он еще раз заявил, что Баку вступит в диалог с карабахскими армянами только в том случае, если они «поднимут белый флаг, сложат оружие и распустят правительство».

«Азербайджан не преследует никаких военных целей против Армении», - заверил помощник Алиева.

«Мы больше не можем терпеть присутствие [армянских] вооруженных сил на нашей территории», - добавил он.

Официальный Степанакерт пока не предоставил данных о ситуации на линии соприкосновения.

Между тем, в ходе брифинга в Баку глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Анар Эйвазов также заявил об успешном продолжении «антитеррористических мероприятий».

«Мы призываем членов армянских вооруженных формирований, находящихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сложить оружие и сдаться», - заявил он, согласно азербайджанским СМИ.

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