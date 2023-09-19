Марукян призвал США и Европу остановить агрессию Азербайджана в Нагорном Карабахе

Он напомнил, что на днях заместитель госсекретаря США заявил, что Вашингтон не потерпит этнических чисток в Нагорном Карабахе.

«Теперь, когда Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирного населения Карабаха, настала очередь США сказать, какие шаги следует предпринять, чтобы остановить агрессию против осажденных и голодающих людей.

Азербайджан совершает новое военное преступление, убивая мирных и беззащитных людей. Это необходимо осудить и остановить», - написал в соцсети X Марукян, обращаясь к лидерам Франции, США и Европы.