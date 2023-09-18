Кто станет следующим мэром Еревана? Прошедшие в Совет старейшин силы выдвигают свои условия

Голоса более 234 тысяч избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: правящая партия «Гражданский договор» получила более 75 тысяч голосов или 32,5%, партия «Национальный прогресс» получила более 43 тысяч голосов или 18,9%, блок «Мать Армения» набрал 15,4% голосов, партия «Республика» - 11,3%, партия «Общественный голос» — 9,7%. Остальные партии набрали менее 4% голосов (необходимый порог для партий для прохождения в Совет старейшин).
ЦИК принимает заявления о пересчете голосов сегодня с полудня до 11:00 завтрашнего дня. Такие заявления могут подать как доверенные лица, так и члены и руководители участковых комиссий. Предложить пересчет также могут наблюдатели. Окружные комиссии также путем жеребьевки отберут случайные избирательные участки, на которых будет проведен пересчет голосов.
«Окружная избирательная комиссия по своей инициативе может произвести перерасчет и на других участках, в отношении которых были зафиксированы заявления при подведении итогов», - сказал председатель ЦИК Ваагн Овакимян.
ЦИК опубликует окончательные результаты 24 сентября, через неделю после голосования, тогда же станет ясно и окончательное распределение мандатов. Исходя из предварительных данных, из 65 мест в Совете старейшин Еревана 24 будут отданы партии «Гражданский договор», 14 - партии «Национальный прогресс», 12 – блоку «Мать Армения», 8 – партии «Республика» и 7 - партии «Общественный голос».
«Политическим силам, преодолевшим избирательный порог, придется дождаться окончания полномочий нынешнего Совета старейшин, а это значит 10 октября.
10 октября новоизбранный Совет старейшин должен созвать свое первое заседание, если какая-либо политическая сила не имеет 50%+ мандатов, то Совет старейшин должен в течение двух недель избрать мэра», - отметил Овакимян.
Согласно закону, если в течение этих двух недель члены Совета старейшин не смогут прийти к согласию и избрать мэра, будут проведены новые выборы.
Силы, вошедшие в Совет старейшин, уже начали озвучивать свои условия формирования альянсов и коалиций, поскольку ни одна сила не получила более 50% голосов.
Кандидат в мэры от партии «Национальный прогресс», занявшей второе место, Айк Марутян выступил с видеообращением, заявив, что они решили не сотрудничать с «Гражданским договором». Он предлагает трем другим силам – блоку «Мать Армения» и партиям «Республика» и «Общественный голос» - без каких-либо предварительных условий и теневых соглашений избрать мэром его.
«А почему? Потому что у нас есть политические и идеологические разногласия, и это будет очень честно как по отношению к нашим избирателям, так и по отношению к каждому из нас, никто из нас не отступит от своих принципов. Также основная цель – лишить партию «Гражданский договор» городской власти, мы можем реализовать эту цель, которая есть у всех оппозиционных сил», - заявил Айк Марутян в прямом эфире в Facebook.
По мнению Марутяна, власть в городе должна перейти к его команде, а остальные, хотя и проголосуют за него, не получат должностей и станут оппозицией. В противном случае Айк Марутян предлагает пойти на новые выборы, не обеспечив кворум и провалив первое заседание. У трех сил есть такая возможность. Это предложение Марутяна, по сути, смешало все карты.
До этого фактический лидер «Общественного голоса» Вардан Гукасян, находящийся в розыске по обвинению в тяжких преступлениях, заявил, что готов сформировать коалицию с партией «Национальный прогресс» (кандидатом в мэры которой является бывший мэр Еревана Айк Марутян) и блоком «Мать Армения», заняв руководящие должности в мэрии. В случае этого варианта, эти три силы смогут избрать мэра столицы.
Лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян, в свою очередь, не исключает сотрудничества с другими силами.
«Мы готовы обсудить этот вопрос и поддержать кого-то одного, в данном случае, если будет названо имя Марутяна, у нас нет проблем обсудить это, но предварительным условием или главным принципом является то, чтобы кандидат разделял наш подход в плане реализации полной программы смены власти. Вот и все, других переговоров и дискуссий не было», - сказал Теванян.
В блоке, пользующемся поддержкой АРФ «Дашнакцутюн» и второго президента Армении Роберта Кочаряна, уверены, что, получив должность мэра, смогут затем сменить и власть в стране. По словам Теваняна, в Ереване сконцентрированы большие административные рычаги. Как эти рычаги должны способствовать смене власти, он пока не уточняет.
«Ереван можно использовать как инструмент для смены власти, сейчас мы все в этом убеждены. И я говорю, что полная смена власти возможна и необходима для того, чтобы существовала Республика Армения», - подчеркнул Теванян.
А «Гражданский договор» заявил, что о дальнейших планах сообщит в ближайшие дни.
«В воскресенье в Ереване состоялись очередные свободные, справедливые и прозрачные выборы. Еще раз было констатировано, что страница фальсификации выборов в нашей стране закрыта, и это большая гордость для нас. Мы благодарны проголосовавшим за нас десяткам тысяч ереванцев, благодаря которым партия «Гражданский договор» по количеству полученных голосов занимает первое место во всех административных районах и будет иметь самую большую фракцию в Совете старейшин Еревана», - говорится в заявлении «Гражданского договора».
Партия «Республика» пока не высказывались по поводу возможной коалиции. Ранее она не исключала возможности сотрудничества с «Гражданским договором», однако в случае их союза у двух сил будет меньше голосов, чем необходимо для назначения мэра.
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