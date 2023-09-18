Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Айк Марутян предлагает оппозиции свою кандидатуру на пост мэра либо новые выборы

Айк Марутян

Партия «Национальный прогресс» предлагает выдвинуть кандидатом на пост мэра Еревана своего кандидата Айка Марутяна.

«Мы предлагаем выдвинуть кандидата в мэры, речь идет обо мне, а остальные три оппозиционные силы приходят и голосуют за этого кандидата без формирования каких-либо коалиций, без каких-либо договоренностей, без теневых соглашений, предварительных условий. А почему, потому что у нас есть политические и идеологические разногласия», - заявил Айк Марутян в прямом эфире в Facebook.

По его словам, это также помешает правящей партии «Гражданский договор» иметь мэра из своей фракции.

Айк Марутян предложил и другой вариант: пойти на новые выборы. Он отметил, что они ждут реакции политических сил.

Марутян также подтвердил, что сотрудничество с Гражданским договором» исключено.

Согласно предварительным результатам прошедших вчера выборов в Ереване, ни одна из сил, вошедших в состав Совета старейшин, не будет иметь абсолютного большинства. Голоса более 234 тысяч избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: правящая партия «Гражданский договор» получила более 75 тысяч голосов или 32,5%, партия «Национальный прогресс» получила более 43 тысяч голосов или 18,9%, блок «Мать Армения» набрал 15,4% голосов, партия «Республика» - 11,3%, партия «Общественный голос» — 9,7%. Остальные партии набрали менее 4% голосов (необходимый порог для партий для прохождения в Совет старейшин).набрали менее 4 процентов голосов.

Исходя из предварительных данных, из 65 мест в Совете старейшин Еревана 24 будут отданы партии «Гражданский договор», 14 - партии «Национальный прогресс», 12 – блоку «Мать Армения», 8 – партии «Республика» и 7 - партии «Общественный голос».

Согласно закону, если в течение двух недель члены Совета старейшин не смогут прийти к согласию и избрать мэра, будут проведены новые выборы.

С заявлениями выступили также партия «Общественный голос» и блок «Мать Армения».

Фактический лидер «Общественного голоса» Вардан Гукасян, находящийся в розыске, заявил, что готов сформировать коалицию с «Национальным прогрессом» и «Матерью Арменией». В случае этого варианта, по предварительным данным, эти три силы смогут избрать мэра.

Лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян, в свою очередь, не исключил сотрудничества с другими силами.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG