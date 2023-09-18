Айк Марутян предлагает оппозиции свою кандидатуру на пост мэра либо новые выборы

Партия «Национальный прогресс» предлагает выдвинуть кандидатом на пост мэра Еревана своего кандидата Айка Марутяна. «Мы предлагаем выдвинуть кандидата в мэры, речь идет обо мне, а остальные три оппозиционные силы приходят и голосуют за этого кандидата без формирования каких-либо коалиций, без каких-либо договоренностей, без теневых соглашений, предварительных условий. А почему, потому что у нас есть политические и идеологические разногласия», - заявил Айк Марутян в прямом эфире в Facebook. По его словам, это также помешает правящей партии «Гражданский договор» иметь мэра из своей фракции. Айк Марутян предложил и другой вариант: пойти на новые выборы. Он отметил, что они ждут реакции политических сил. Марутян также подтвердил, что сотрудничество с Гражданским договором» исключено.

Согласно предварительным результатам прошедших вчера выборов в Ереване, ни одна из сил, вошедших в состав Совета старейшин, не будет иметь абсолютного большинства. Голоса более 234 тысяч избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: правящая партия «Гражданский договор» получила более 75 тысяч голосов или 32,5%, партия «Национальный прогресс» получила более 43 тысяч голосов или 18,9%, блок «Мать Армения» набрал 15,4% голосов, партия «Республика» - 11,3%, партия «Общественный голос» — 9,7%. Остальные партии набрали менее 4% голосов (необходимый порог для партий для прохождения в Совет старейшин).набрали менее 4 процентов голосов.

Исходя из предварительных данных, из 65 мест в Совете старейшин Еревана 24 будут отданы партии «Гражданский договор», 14 - партии «Национальный прогресс», 12 – блоку «Мать Армения», 8 – партии «Республика» и 7 - партии «Общественный голос».

Согласно закону, если в течение двух недель члены Совета старейшин не смогут прийти к согласию и избрать мэра, будут проведены новые выборы.

С заявлениями выступили также партия «Общественный голос» и блок «Мать Армения».

Фактический лидер «Общественного голоса» Вардан Гукасян, находящийся в розыске, заявил, что готов сформировать коалицию с «Национальным прогрессом» и «Матерью Арменией». В случае этого варианта, по предварительным данным, эти три силы смогут избрать мэра.

Лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян, в свою очередь, не исключил сотрудничества с другими силами.