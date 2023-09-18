«Конкурентные», «демократические», но также «непрозрачные» - оценки наблюдателей на выборах диаметрально отличаются

Выборы в Совет старейшин Еревана прошли «в конкурентных условиях, но при низком интересе избирателей». Такую оценку состоявшимся вчера выборам дают многие местные наблюдатели.



Нарушения были, подчеркивают наблюдатели, приводя примеры, но их оценки диаметрально отличаются.

«По сравнению с выборами в Совет старейшин 2018 года, имевшие место нарушения или проявления нарушений явно не соответствуют демократическим выборам, это был шаг назад от данного стандарта, но в то же время был сохранен избирательный институт как институт демократии, в конечном счете, потому что не было проявлений массовых задержаний, подкупа избирателей и прочего», - сказал один из наблюдателей Артур Сакунц.

По мнению Сакунца, нарушения не носили массового характера.

Наблюдатели «Айакве» с этим не согласны. Миссия, координируемая группой оппозиционеров, требующих смены власти, утверждает, что выборы были далеки от свободных, справедливых, прозрачных и демократических.

Они заявили, что массово использовался административный ресурс, голосование сопровождалось давлением на членов комиссий, использовались рычаги для привлечения людей на избирательные участки, нарушались права доверенных лиц и наблюдателей.

Всего этого не отрицает Даниел Иоаннисян из «Независимого наблюдателя», он тоже знает случаи попытки подкупа избирателей. «Были отдельные случаи запрещенного Уголовным кодексом обещания избирателям товаров, вещей и услуг со стороны партий «Гражданский договор», «Сила Родины» и блока «Мать Армения»», - сообщил он.

Даниел Иоаннисян выделил одно обстоятельство: по сравнению с выборами 2017 года есть качественные изменения. «Мы не видели, чтобы избиратели, выходящие с избирательных участков, массово шли и заходили в штабы какой-либо партии, в том числе в штаб «Гражданского договора». И в этом плане мы видим очень серьезную качественную разницу по сравнению с выборами 2017 года или с дореволюционными выборами в целом», - сказал Иоаннисян.

По мнению наблюдателей, самый известный среди общественности институт «голосовых предпринимателей» или «тасовщиков», которые направляют, приводят избирателей на избирательные участки, уже испорчен.

«То есть, хотя голосовые предприниматели и были, но качественно их влияние на избирателей существенно отличалось», - сказал Иоаннисян.

«Действительно институт тасовщиков - это испорченный инструмент как таковой, он не имеет уже никакого смысла, больше не может оказывать и не оказывает никакого существенного влияния на избирателей», - добавил Сакунц.

Наблюдательная миссия «Очевидец» также заявляет, что попыток преднамеренно повлиять на результаты выборов не было. Координатор Мариам Овеян, однако, не отрицает, что нарушений было немало, и больше всего нарушений допустил «Гражданский договор».

«У остальных эпизодов уже очень мало, и их примерно равное количество. У нас есть случаи нарушений со стороны блока «Мать Армения», партий «Сила Родины», «Демократическая консолидация»», - сказала Овеян.

От внимания наблюдателей не ускользнула и беспрецедентно низкая явка на выборах - менее 30%. Есть разные выводы по поводу этого исторически низкого показателя.

«Выборы были конкурентными, поскольку отказ от голосования также является выражением свободной воли», - сказал Артур Сакунц.

«Но я хочу напомнить вам, что демократия – это участие, а не неучастие», - добавила Мариам Овеян.

За выборами в Совет старейшин Еревана также наблюдали несколько десятков международных наблюдателей, но они пока не обнародовали публичные оценки хода выборов.