Ни у одной из сил, прошедших в Совет старейшин Еревана по итогам выборов, не будет абсолютного большинства

Голоса более 234 тысяч избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом: правящая партия «Гражданский договор» получила более 75 тысяч голосов или 32,5%, партия «Национальный прогресс» получила более 43 тысяч голосов или 18,9%, блок «Мать Армения» набрал 15,4% голосов, партия «Республика» - 11,3%, партия «Общественный голос» — 9,7%. Остальные партии набрали менее 4% голосов (необходимый порог для партий для прохождения в Совет старейшин).

ЦИК принимает заявления о пересчете голосов сегодня с полудня до 11:00 завтрашнего дня. Такие заявления могут подать как доверенные лица, так и члены и руководители участковых комиссий. Предложить пересчет также могут наблюдатели. Окружные комиссии также путем жеребьевки отберут случайные избирательные участки, на которых будет проведен пересчет голосов.

«Окружная избирательная комиссия по своей инициативе может произвести перерасчет и на других участках, в отношении которых были зафиксированы заявления при подведении итогов», - сказал председатель ЦИК Ваагн Овакимян.

ЦИК опубликует окончательные результаты 24 сентября, через неделю после голосования, тогда же станет ясно и окончательное распределение мандатов. Исходя из предварительных данных, из 65 мест в Совете старейшин Еревана 24 будут отданы партии «Гражданский договор», 14 - партии «Национальный прогресс», 12 – блоку «Мать Армения», 8 – партии «Республика» и 7 - партии «Общественный голос».

«Политическим силам, преодолевшим избирательный порог, придется дождаться окончания полномочий нынешнего Совета старейшин, а это значит 10 октября.

10 октября новоизбранный Совет старейшин должен созвать свое первое заседание, если какая-либо политическая сила не имеет 50%+ мандатов, то Совет старейшин должен в течение двух недель избрать мэра», - отметил Овакимян.

Согласно закону, если в течение этих 2 недель члены Совета старейшин не смогут прийти к согласию и избрать мэра, будут проведены новые выборы. Силы, вошедшие в Совет старейшин, уже начали озвучивать свои условия формирования альянсов и коалиций, поскольку ни одна сила не получила более 50% голосов.

Партия «Общественный голос» и блок «Мать Армения» уже выступили с заявлениями.

Де-факто лидер «Общественного голоса» Вардан Гукасян, находящийся в розыске, заявил, что готов сформировать коалицию с партией «Национальный прогресс» (кандидатом мэра которой является бывший мэр Еревана Айк Марутян) и блоком «Мать Армения». В случае этого варианта, эти три силы смогут избрать мэра столицы.

Лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян, в свою очередь, не исключает сотрудничества с другими силами. Партия «Национальный прогресс» пока не высказывалась на эту тему.

Партии «Гражданский договор» и «Республика» также пока не высказывались по поводу возможной коалиции.

Партия «Республика» ранее не исключала возможности сотрудничества с «Гражданским договором», однако в случае их союза у двух сил будет меньше голосов, чем необходимо для назначения мэра.