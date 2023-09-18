ЕС подчеркивает важность того, чтобы начались переговоры между Баку и карабахскими армянами

Представитель Евросоюза также отметил важность того, чтобы начались переговоры между Баку и Степанакертом.

«Важно также начать переговоры между Баку и карабахскими армянами по вопросу прав и безопасности, переговоры, которые Евросоюз готов поддержать», - написал Мишель в соцсети X.

Сегодня грузовики Международного комитета Красного Креста (МККК) одновременно въехали в Нагорный Карабах по Лачинской и Агдамской дорогам.

По данным ИнфоЦентра Нагорного Карабаха, по Лачинскому коридору в Степанакерт было перевезено около 23 тонн муки армянского производства, а через Агдам – медицинские и гигиенические товары российского и швейцарского производства.

По данным ИнфоЦентра, через несколько дней планируется вновь осуществить грузоперевозки из российского города Ростова по тем же направлениям автомобилями МККК.