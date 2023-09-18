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Нагорный Карабах

В Нагорном Карабахе назначен новый госминистр

Артур Арутюнян

Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян сегодня подписал указ о назначении Артура Арутюняна государственным министром непризнанной республики.

Об этом сообщает ИнфоЦентр Нагорного Карабаха со ссылкой на Главное информационное управление аппарата Президента НК.

Другим указом Шахраманяна внесено изменение в Указ Президента «О координации государственным министром Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.] деятельности министров», согласно которому государственный министр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.

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