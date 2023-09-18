В Нагорном Карабахе назначен новый госминистр

Об этом сообщает ИнфоЦентр Нагорного Карабаха со ссылкой на Главное информационное управление аппарата Президента НК.

Другим указом Шахраманяна внесено изменение в Указ Президента «О координации государственным министром Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.] деятельности министров», согласно которому государственный министр будет координировать деятельность министров здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.