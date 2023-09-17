Завершилось голосование на выборах в Совет старейшин Еревана. Явка составила 28,46%

Как заявил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ваагн Овакимян, по состоянию на 20:00, то есть к моменту закрытия избирательных участков, в выборах приняли участие 234 553 избирателя из зарегистрированных 824 250, что составляет 28,46% от числа обладающих правом голоса в армянской столице.

Согласно данным ЦИК, наибольшая активность избирателей зафиксирована в административном районе Аван (32,22%), в то время как наименьшая активность избирателей зарегистрирована в районе Эребуни (24,35%).

Отметим, что на выборах в Совет старейшин Еревана пять лет назад, прошедших через несколько месяцев после «бархатной революции» явка избирателей составила 43,65%.

В текущих выборах принимают участие 14 политических сил (13 партий и один блок).

Первые номера в списках кандидатов каждой политической силы в случае победы силы также претендуют на должность мэра армянской столицы.

Кандидатом в градоначальники от правящей партии «Гражданский договор» является действующий вице-мэр Тигран Авинян.

Аналитики отмечают, что одним из его главных соперников является бывший мэр Еревана Айк Марутян (партия «Национальный прогресс»).

Среди кандидатов в мэры также бывшая министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян (партия «Страна для жизни») и бывший депутат от оппозиционного блока «Айастан» («Армения») Андраник Теванян (блок «Мать Армения»).

В выборах также участвуют: «Европейская партия Армении» (кандидат в мэры – лидер партии Тигран Хзмалян), партия «Демократическая консолидация» (кандидат в мэры – лидер партии Сурен Петросян), партия «За социальную справедливость» (кандидат в мэры – лидер партии Арман Гукасян), партия «Сила родины» (кандидат в мэры – бывший прокурор Нелли Арутюнян), партия «Общественный голос» (кандидат в мэры – председатель партии Артак Галстян), партия «Победа» (кандидат в мэры – бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян), партия «Республика» (кандидат в мэры – бывший министр юстиции Артак Зейналян), партия «Единая Армения» (кандидат в мэры – председатель партии Ерванд Тарвердян), партия «Просвещенная Армения» (кандидат в мэры – член правления партии, член Совета старейшин Еревана Давид Хажакян) и партия «Справедливая Армения» (кандидат в мэры – председатель партии Норайр Норикян).

Сегодняшним выборам предшествовала 24-дневная избирательная кампания, которая, как отметил председатель ЦИК Ваагн Овакимян, прошла относительно корректно и в спокойной атмосфере.

Согласно ЦИК, в качестве наблюдателей за выборами были аккредитованы три армянские и две международные организации.

Одна из местных организаций, наблюдательная миссия «Независимый наблюдатель», заявила о ряде нарушений, выявленных в ходе сегодняшнего голосования, в том числе случаи, когда избирателей направляли.

По словам представителя миссии Даниела Иоаннисяна, в основном нарушения были со стороны правящей партии «Гражданский договор», но также были случаи нарушения и со стороны ряда других партий.

Отметим, что Совет старейшин Еревана состоит из 65 депутатов и избирается сроком на 5 лет.