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Глава МИД Ирана: «Мы не позволим заблокировать нашу связь с Арменией»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

«Тегеран не позволит закрыть границу или перекрыть исторический маршрут, соединяющий Иран с Арменией», - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью издающейся в Тегеране арабоязычной газете «Аль-Вефак».

В том же интервью глава иранской дипломатии еще раз заявил, что Тегеран не поставляет России ударные дроны.

«Мы неоднократно отвергали это утверждение, называя его необоснованным», - сказал Абдоллахиан.

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