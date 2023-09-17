Глава МИД Ирана: «Мы не позволим заблокировать нашу связь с Арменией»

В том же интервью глава иранской дипломатии еще раз заявил, что Тегеран не поставляет России ударные дроны.
«Мы неоднократно отвергали это утверждение, называя его необоснованным», - сказал Абдоллахиан.
«Тегеран не позволит закрыть границу или перекрыть исторический маршрут, соединяющий Иран с Арменией», - заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью издающейся в Тегеране арабоязычной газете «Аль-Вефак».
В том же интервью глава иранской дипломатии еще раз заявил, что Тегеран не поставляет России ударные дроны.
«Мы неоднократно отвергали это утверждение, называя его необоснованным», - сказал Абдоллахиан.