Мы не видим, чтобы стремление Баку к диалогу со Степанакертом было выражено в полной мере – Пашинян

Никол Пашинян сегодня ответил на вопрос журналистов, есть ли какие-либо подвижки в вопросе диалога Степанакерт-Баку с международным механизмом. «Я знаю, что международные партнеры интенсивно работают над этими темами, и это также причина, по которой я думаю и продолжаю призывать наших партнеров в Степанакерте, а также надеяться, что они будут вовлечены в этот диалог», - отметил он.

«Конечно, обращение адресовано и Баку, потому что мы понимаем, что если одна из сторон не захочет, то этот диалог не состоится, и, к сожалению, мы не видим, чтобы, например, со стороны Баку это желание было выражено в полной мере», - добавил он.

По словам лидера Армении, это желание выражается на официальном уровне.

«Но когда запланированные встречи несколько раз не состоялись, и я пытался понять, в том числе и обвинения в адрес Степанакерта в том, что они провалились, что они провалили эту встречу, и я пытался разобраться в практических деталях, я понял, что не уверен, что помимо публичных заявлений у Баку также есть реальная политическая воля вести этот диалог», - заявил Пашинян.

По словам армянского лидера, ситуация на границе также остается напряженной. Он отметил, что оценка ситуации не изменилась со времени предыдущего заседания правительства, где, в частности, он заявил, что Азербайджан продолжает передвижение своих войск вдоль государственной границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.