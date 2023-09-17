В письме Путину Пашинян «представил армянскую оценку ситуации»

На замечание о том, что заместитель госсекретаря США Йюри Ким заявила, что «в отличие от России США пытаются достичь того момента, когда Армения действительно решит стать партнером Запада», и вопрос, меняет ли Армения направление своей внешней политики, Пашинян ответил так: «Внешняя политика Республики Армения прозрачна, и я не думаю, что такие формулировки уместны. Республика Армения не может изменить вектор внешней политики в том смысле, что внешняя политика Армении всегда ориентирована на государственные интересы Армении. Поэтому внешняя политика Республики Армения всегда руководствуется и базируется на государственных интересах Армении».

Что касается армяно-российских отношений, Никол Пашинян заявил, что лишь комментирует высказывания своего коллеги, президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Глава Российской Федерации, президент, мой коллега сам сказал, что с Арменией проблем нет, с премьер-министром Армении проблем тоже нет», - заявил Пашинян.

Он также раскрыл некоторые скобки из содержания письма Владимиру Путину, о котором сообщил президент России. «Я представил нашу оценку ситуации, то, что я представлял в ходе наших 7 или 8 телефонных разговоров в течение этого года. В целом содержание нашей публичной и рабочей речи мало чем отличается друг от друга. Официальные письма имеют правила жанра, мы помещаем это в правила данного жанра, но говорим мы одно и то же», - заявил Пашинян.

Ранее на текущей неделе на пленарном заседании ВЭФ-2023 Владимир Путин сообщил, что находится в контакте с Пашиняном и «никаких проблем у нас с Арменией и с премьер-министром Пашиняном нет».