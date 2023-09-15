Власти Армении помимо заявлений ожидают от США и международных партнеров действий

В ходе слушаний по вопросу Нагорного Карабаха, состоявшихся вчера в комитете Сената США по международным отношениям, исполняющая обязанности помощника госсекретаря Йюри Ким заявила, что Вашингтон передал Баку два очень четких мессиджа: Лачинский коридор должен быть немедленно открыт и США не потерпят никаких военных действий и нападений на народ Нагорного Карабаха.

При этом высокопоставленный американский дипломат говорила как о гуманитарной помощи, так и о беспрепятственном движении транспорта в Лачинском коридоре.

Высоко оценив адресную позицию как администрации США, так и американских законодателей касательно гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и открытия Лачинского коридора, председатель комитета по внешним связям Национального собрания Армении Саркис Ханданян в то же время выразил мнение, что для того, чтобы Азербайджан открыл Лачинский коридор, прекратил агрессивные действия и вернулся к переговорам, необходимы конкретные шаги.

«Мы неоднократно говорили, что в Нагорном Карабахе должно быть международное присутствие под эгидой организаций с разными международными мандатами или стран. Да, можно также говорить о различных политических рычагах, которые есть у наших партнеров, экономических рычагах. Действительно, момент очень сложный, и чем дальше, тем ситуация все больше обостряется, и мы ожидаем, что эти действия в конечном итоге будут применены по отношению к Азербайджану», - сказал Ханданян.

Для изменения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе призывов международных игроков недостаточно

Армянские эксперты также считают, что для изменения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе призывов международных игроков недостаточно.

Призывы могут иметь сдерживающий эффект, но коренным образом проблема этим не решится, считает политический аналитик Армен Багдасарян.

Политический обозреватель Акоп Бадалян напомнил, что с призывом к президенту Азербайджана, еще в конце прошлого года закрывшему Лачинский коридор, восемь месяцев назад обратился госсекретарь США Энтони Блинкен, который позже подтвердил важность бесперебойного движения транспорта через Лачинский коридор. Однако после этих заявлений Алиев предпринял полную блокаду Нагорного Карабаха, которая продолжается уже три месяца.



Эксперты полагают, что и Москва, и Вашингтон перейдут к действиям только в том случае, если эти действия будут отвечать интересам этих столиц.

«Могут быть формальные действия, чтобы показать, что, например, США пытаются что-то сделать против Алиева, но по своему характеру эти действия не будут представлять никакой угрозы для Алиева. Очень важно, насколько эти действия действительно будут губительны для Азербайджана, поскольку следует иметь в виду, что роль Азербайджана в определенной степени возросла. Ни Россия, ни США не заинтересованы в принципиальном противостоянии с Азербайджаном, и Алиев пользуется именно этой ситуацией», - сказал Бадалян.

«Турция и Азербайджан хотят получить от запада определенную цену за то, чтобы оставить Армению в покое и чтобы Армения вышла из зоны российского влияния. За это Армении с точки зрения Запада придется заплатить выходом из ОДКБ, ЕАЭС, выводом отсюда российских военных баз, наконец, отказом от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и беспрепятственной передачей Сюникского коридора Турции и Азербайджану в той или иной форме. С точки зрения России, эта цена состоит в том, что Армении придется отказаться от поворота к Западу, отказаться от своего суверенитета, фактически и проще говоря, стать Татарстаном и Аджарией. До тех пор, пока эта большая торговля не состоится, давление на Армению будет возрастать, и для этого давления есть два инструмента: тотальная блокада Арцаха и инициирование новой агрессии против Армении», - сказал Багдасарян.