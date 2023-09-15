«Независимый наблюдатель» получил сигналы о том, что госслужащих будут свозить на митинг Авиняна

В последний день предвыборной кампании наблюдающий за выборами блок «Независимый наблюдатель» получил сигналы о том, что госслужащих на автобусах будут свозить на митинг кандидата от власти Тиграна Авиняна.

«Для нас было немного неожиданным увидеть такие объемы злоупотреблений административным ресурсом. Многие обращаются, в том числе и по поводу сегодняшнего митинга у нас есть не только анонимные сигналы, но также сигналы с очень конкретными именами, причем, к счастью, также от людей, которые вроде бы готовы к тому, чтобы их имена были опубликованы, готовы говорить. В любом случае нам еще предстоит проверить информацию, предоставленную этими лицами», - заявил координатор «Независимого наблюдателя» Даниел Иоаннисян.

Иоаннисян сказал, что за 25 дней предвыборной кампании было зафиксировано присутствие большого числа госслужащих на митингах правящего кандидата Тиграна Авиняна в административных районах. Это, по его словам, также зафиксировали их наблюдатели.

«В присутствии нашего наблюдателя двое пожилых сотрудников 19-й поликлиники обсуждают между собой и говорят: интересно, директор разрешит нам уйти на час раньше, мы пожилые. Руководство 133-й школы между собой обсуждает: где персонал, нет персонала, нас будут ругать. Вы же понимаете, что это говорит о явлении?» - сказал Иоаннисян.

В последний день предвыборной кампании кандидат в мэры Тигран Авинян встретился со студентами Политехнического института. В штабе правящей партии утверждают, что Авинян участвовал во встрече не как кандидат, а как председатель совета, он был избран на эту должность еще в прошлом году. «Посещение университета не имеет никакого отношения к предвыборной кампании», - утверждают представители правящей партии.

Некоторые из студентов, встретившихся с Авиняном, сказали, что их никто не принуждал участвовать в этой встрече, а некоторые рассказали, что к участию в этой встрече их призвал деканат, пообещав считать их отсутствие на занятиях уважительным.

За этот период «Независимый наблюдатель» направил в правоохранительные органы 4 заявления

За этот период блок «Независимый наблюдатель», членом которого является и возглавляемое Иоаннисяном «Объединение информированных граждан», направил в правоохранительные органы четыре заявления, два из них касаются использования административного ресурса властью, а два других - оппозиционными силами.

«Два касаются собраний «Гражданского договора», случаев привлечения людей путем злоупотребления административным ресурсом. В случае с партией «Сила Родины» это был обещание, кажется, отремонтировать какую-то церковь, что также подпадает под запрет благотворительности, является запрещенным деянием как по Избирательному, так и по Уголовному кодексу. Распространение билетов в театр со стороны блока «Мать Армения» также попадает под этот запрет», - сказал Иоаннисян.

В Генпрокуратуре сообщили, что на основании сообщения о привлечении людей за 1000 драмов на митинг правящей партии возбуждено уголовное дело. Фотографии диалога такого содержания были распространены в Интернете. В связи с обещанием партии «Сила Родины» построить церковь производство не возбуждено.

Видео, опубликованное пользователем Facebook Артуром Чахояном, прокуратура отправила в полицию для проверки. На видео видно, как на митинге Авиняна в одном из административных районов женщины, представляющиеся сотрудницами школ и детских садов, по очереди отмечают, от какого коллектива сколько человек присутствуют.

А наблюдательная группа «Очевидец» сегодня заявила, что партия «Страна для жизни» раздавала подарочные карты. Прокуратура получила сообщение об этом и направила его в Антикоррупционный комитет для проверки.

За эти 25 дней партия «Гражданский договор» не признала ни одного обвинения в свой адрес в том, что на митинг ее кандидата людей приводили с использованием административного ресурса и денег. В штабе «Гражданского договора» заявили, что эти люди являются волонтерами, а распространяемая информация является ложной и преследует цель их дискредитации.

Несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян в парламенте заявил, что чиновнику, который с использованием административного ресурса вывел или выведет людей на митинг какой-либо силы, прощения не будет, он будет уволен. «Если выяснится, что этот человек является для меня самым близким человеком, он перестанет быть таковым, во-первых, и его уволят, во-вторых», - подчеркнул премьер.

Наблюдающий за ходом выборов Даниел Иоаннисян говорит, что ни одна власть никогда не признавала эти обвинения, а увольнение он считает мягким решением вопроса. «Интересно, что премьер-министр очень сильно снизил планку ответственности, потому что за это деяние не снимают с должности, за это деяние Уголовным кодексом предусмотрено 3-6 лет лишения свободы», - сказал он.

Этим вечером власть созывает шествие, а затем заключительный митинг. Наблюдатели уже с утра внимательно следят за организацией митинга и шествия.

В ближайшее воскресенье ереванцы изберут 14-го мэра столицы. В выборах в Совет старейшин Еревана принимают участие 14 политических сил.