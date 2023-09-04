Прокуратура изучает сообщение о том, что власть раздает деньги за участие в шествиях. «Гражданский договор» это отрицает

Наблюдательная миссия «Очевидец» представила сегодня свое исследование, в котором утверждается, что некая маркетинговая компания занимается набором людей для предвыборной кампании кандидата в мэры от власти Тиграна Авиняна. Наблюдательная миссия, в свою очередь, подала сообщение в прокуратуру с просьбой выяснить, существует ли состав преступления, связанный с тем, что участников шествий материально заинтересовывают. В прокуратуру это сообщение пока не поступило.

Правящая сила сразу же назвала эту скандальную информацию клеветой, в свою очередь призвав правоохранительные органы немедленно проверить достоверность информации. «Несомненно необходимо выяснить личность человека, совершившего это действие, или того, кто инсценировал эту историю», - написал в Facebook руководитель предвыборного штаба «Гражданского договора» Армен Памбухчян.

Правящая партия настаивает, что в ходе своей деятельности всегда отвергала и продолжает отвергать порочное явление по вовлечению граждан в митинги и шествия за деньги.

«Да, это политические выборы» - Авинян

Вчера, за две недели до выборов в Совет старейшин Еревана, кандидат в мэры от правящей партии «Гражданский договор» Тигран Авинян, фактически, изменил дискурс, заявив, что если оппозиция хочет политических выборов, значит, это политические выборы.

«Короче говоря, да, это политические выборы, и то, что они думают, что смогут этими выборами создать хаос, они и этого не смогут сделать», - сказал он.

До сих пор Нагорный Карабах был ключевым вопросом в повестке дня оппозиции, а Тигран Авинян говорил исключительно о проблемах Еревана, предлагал варианты решения, перечислял сделанное и несделанное. Дискурс Авиняна изменился вчера, он не скрывал, что накануне слушал выступления оппозиционеров по карабахскому вопросу с трибуны на площади Свободы и пришел к выводу, что если бы за 30 лет были решены проблемы детских садов, школ и дворов в столице, возможно, мы бы не дошли до этого дня.

«Потому что, если бы эти проблемы начали решать 30 лет назад, сегодня мы, возможно, не столкнулись бы с этими проблемами. Поэтому перед каждыми выборами Азербайджан создает приграничное напряжение, а в этот раз мы их наказали, поэтому оно продлилось недолго, мы дали очень резкий ответ своим армянским оружием, которое мы начали закупать в прошлом году. Если вы хотите политики, значит, слушайте политику», - заявил он.

Сегодня, проводя агитацию уже в ереванском районе Шенгавит, провластный кандидат в мэры Еревана повторил ту же мысль, но в более мягких выражениях: «Но я не считаю, что политические выступления сейчас настолько интересны ереванцам. Все те силы, которые отклоняются от этой реальной политической логики, говорят обо всем, кроме своих программ и шагов, у меня складывается впечатление, что им нечего сказать о развитии города Еревана, о ереванцах, о наших детях».

Вместе с Авиняном агитационные буклеты сегодня раздавали также председатель Национального собрания Ален Симонян и еще несколько депутатов от правящей партии.

Глава законодательного органа уверен, что вопросы Еревана должны быть отделены от темы Нагорного Карабаха, а большинство других сил он назвал марионетками, обслуживающими разные интересы.

«Думаю, сейчас превращение ереванской предвыборной кампании в обсуждение вопроса Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]- это повестка дня оппозиции, которую, думаю, неправильно обсуждать на этих выборах. Да, могут быть политические выступления, но это не значит, что теперь мне снова нужно отвечать на те же вопросы, на которые я ответил в интервью два дня назад. […] Большинство кандидатов представляют из себя марионеток, [я имею в виду] почти всех, есть 14 участников, минус один, два, три, все они продвигают геополитический вектор, по большей части, к сожалению, они имеют статус марионеток», - сказал Симонян.

Вчера лексикон Авиняна был очень резким: он пытался образно объяснить, какое мнение следует составить о друге, когда после избиения в драке он от вас уходит. Авинян не назвал имен, лишь использовал метафорические выражения, которые, предположительно, касались бывшего мэра, их бывшего соратника Айка Марутяна, который после войны покинул правящую партию.

«На пике революции, всех в первых рядах растолкав, он вышел на первый план и говорил: я, я, я, дайте мне должность. Очень хорошо, он был нашим товарищем по команде, как нам, по крайней мере, казалось, он быстро написал заявление о вступлении в партию. Потом он сказал: знаете что, эти люди - приспособленцы, каждый занят своими личными проблемами. Но факт в том, что все это произошло после войны, они увидели, что наше положение немного пошатнулось, нас могут скоро побить, и убежали», - сказал провластный кандидат в мэры.

Сегодня Радио Азатутюн поинтересовалось у Авиняна, в чем причина того, что на протяжении десяти дней кампании у него с Марутяном идет заочная полемика, напоминающая дуэль, может быть, он считает его своим главным соперником?

«Нет, я не считаю никого соперником, я уверен, что 17 сентября ереванцы проголосуют за будущее Еревана, ереванцев, наших детей, а некоторые силы думают: нам это не нужно, нам не нужно благоустраивать, нам нужен хаос. Те люди, которые льют воду на мельницу хаоса, могут считать себя моими политическими противниками», - сказал он.

«Если и есть какая-то сила, создающая хаос, то это только «Гражданский договор»» - Мане Тандилян

Ответ кандидата в мэры от партии «Страна для жизни» не заставил себя долго ждать.

«Я считаю, что если и есть какая-то сила, создающая хаос, то это только правящая сила «Гражданский договор», и хаос повсюду», - сказала Мане Тандилян.

По ее мнению, правящая сила перешла все красные линии, была задействована армия фейков в Facebook. «Все красные линии по отношению ко всем они перешли, и их дискурс, их поведение лишены человеческих и моральных ценностей, я думаю, здесь все со мной согласны. Остается решить этот вопрос 17 сентября», - сказала Тандилян.

Представляя программу партии, Мане Тандилян заявила, что они создадут Ереван мечты.

Однако ранее сегодня Тигран Авинян назвал предвыборные программы большинства кандидатов сказкой.

«Когда представляют программы сказочного, фантастического жанра, это тоже вызывает улыбку, потому что под всем этим должна быть какая-то финансовая оценка», - сказал он.

«Передайте Тиграну Авиняну, что канатная дорога стоит 70 миллионов, и это инвестиционная программа, все покрывается, и мы будем делать это за счет инвестиционных фондов, за счет грантов международных организаций, о которых, я думаю, они не знают, потому что не могут работать эффективно. И ясно одно: деньги идут туда, где есть прозрачное, подотчетное, надежное управление, которого у Тиграна Авиняна нет, поэтому он не знает и не представляет себе, где находятся деньги», - сказала Мане Тандилян.

В выборах в Совет старейшин Еревана принимают участие 14 политических сил, активную агитационную кампанию проводят партии «Республика», «Страна для жизни», «Национальный прогресс», «Просвещенная Армения», «Справедливая Армения» и «Мать Армения». Остальные силы в основном распространяют видеоролики.