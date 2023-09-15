Баку заявляет, что на днях «армянские сепаратисты» покинули Нагорный Карабах. Степанакерт называет это утверждение ложью и манипуляцией

Азербайджанцы заявляют, что на днях «армянские сепаратисты» под видом «студентов» покинули Нагорный Карабах. Степанакерт называет это утверждение ложью и манипуляцией, заверяя, что ни один гражданин Армении не является военнослужащим Армии обороны Нагорного Карабаха.

В репортаже, опубликованном Baku TV два дня назад, говорилось, что «армянские сепаратисты» под видом «студентов» через азербайджанский КПП на мосту Хакари проехали в Армению.

«Сепаратистами» азербайджанская сторона считает тех, кто служит в Армии обороны Нагорного Карабаха, и после войны заявляет, что Армения до сих пор не вывела 10 тысяч своих военных из Карабаха.

Азербайджанцы опубликовали данные о том, что из 183 человек, покинувших Нагорный Карабах 13 сентября, 155 являются гражданами Армении, 26 - гражданами России и 2 - гражданами Украины.

«Власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и власти Армении не раз четко подтверждали и заверяли, что ни один житель Республики Армения не проходит военную службу в Арцахе», - сказал Радио Азатутюн бывший советник государственного министра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Провластный Baku TV утверждает, что из Карабаха в Армению едут исключительно мужчины, однако на кадрах видны и женщина, и ребенок. Кстати, в репортаже использованы не видеокадры, а фотографии, которые уже два дня циркулируют в азербайджанских Telegram-каналаах с практически идентичными комментариями.

Ушедший 31 августа с должности советника госминистра НК Артак Бегларян сказал Радио Азатутюн, что он был в курсе списков перевозимых лиц, по крайней мере, тогда, когда занимал эту должность. Он уточнил в официальных органах информацию о перевозке людей: уезжающие - это строители, работники рудников, потерявшие работу после полной блокады Нагорного Карабаха, а также студенты и граждане России. Вот поэтому на фотографиях в основном мужчины.

«Эти транспортировки были прекращены после похищения трех студентов 28 августа. Сейчас они возобновились, но до возобновления в очереди ожидало довольно много людей, например, лица, имеющие прописку в Армении, которые в свое время приехали в Арцах с целью работы, работали здесь в сферах строительства, горнодобывающей промышленности, в различных сферах, остались здесь и не смогли уехать. А также жители Арцаха, у которых есть проблема воссоединения с семьей, часть их семьи находится в Армении, или им необходимо поехать в Армению в связи с другими неотложными вопросами», - сказал Бегларян.

По сведениям Бегларяна, азербайджанцы распространяют фотографии от 13 сентября, в тот день людей сопровождали российские миротворцы. Бывший чиновник утверждает, что Азербайджан продолжает запрещать переправку людей из Армении в Нагорный Карабах.

«Сотни людей ждут немедленной перевозки, а тысячи жителей Арцаха, находящиеся в Республике Армения, хотят вернуться в Арцах, но не могут. Красный Крест увозит и привозит только больных. Красному Кресту не разрешают привозить людей для воссоединения семей и других целей, а российским миротворцам вообще не разрешается привозить людей из Армении в Арцах. И намерение азербайджанской стороны совершенно очевидно: они хотят маленькими шагами подвергнуть [население Карабаха] полной этнической чистке и депортации. Фактически, житель Арцаха может покинуть Арцах по разным причинам, но не может вернуться в Арцах», - сказал Бегларян.