Письменная формулировка признания Азербайджаном территориальной целостности Армении «не вселяет уверенности» - депутат

Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - премьер-министр

Несмотря на напряженную ситуацию и скопления военной техники на армяно-азербайджанской границе, Армения и Азербайджан одновременно продолжают обсуждения вокруг мирного договора.

«Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной, Азербайджан продолжает перебрасывать свои войска вдоль государственной границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом», - на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

На фоне этой напряженности вчера Армения получила новые предложения от Азербайджана по тексту мирного договора, на которые премьер-министр сегодня пообещал ответить в ближайшее время.

«Мы поработаем и представим наши комментарии в разумные сроки», - заверил он.

Несмотря на продолжающийся процесс вокруг мирной повестки дня, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вчера в парламенте выразил сожаление, что позиции сторон по важным вопросам все еще достаточно далеки друг от друга. «Есть процесс, есть обсуждение, очных переговоров после июня, конечно, не было. К сожалению, есть важные вопросы, в которых позиции сторон пока еще достаточно далеки друг от друга», - сказал Мирзоян.

В пятом раунде обмена предложениями по каким вопросам возникают наиболее острые разногласия? Некоторые скобки раскрыли секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян и депутат Арусик Джулхакян.

«Это взаимное признание территориальной целостности, реализация безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, сохранение суверенитета Республики Армения», - сказал Ованнисян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что Азербайджан продолжает не признавать территориальную целостность Армении, депутат ответил: «В мирном договоре должны быть четкие механизмы и гарантии, которые обеспечат территориальную целостность и суверенитет Республики Армения. До сих пор не удалось сблизить подходы в этом отношении. Вы знаете, что между премьер-министром Республики Армения и главой Азербайджана была достигнута договоренность о взаимном признании территориальной целостности, но до сих пор эта договоренность не реализована».

«Да, есть устная договоренность, во всяком случае, письменная формулировка на данный момент не удовлетворяет Республику Армения», - добавила Джулхакян.

На вопрос, означает ли это, что Азербайджан пытается придать тексту такой вид, который позволит в будущем поставить под сомнение территориальную целостность Армении, депутат ответил: «На данный момент, по крайней мере, формулировка не вселяет в нас уверенность в том, что это будет гарантировано, то есть, что у нас будут достаточные гарантии того, что не будет никаких провокационных действий против территориальной целостности Республики Армения».

Мир, который предлагает нам Алиев, означает упокоение с миром - Артур Хачатрян

На вопрос, насколько реалистично, что в напряженной приграничной ситуации сторонам удастся согласовать текст мирного договора, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян ответил: «Когда человек умирает, говорят: покойся с миром. Мир, который предлагает нам [президент Азербайджана Ильхам] Алиев, означает упокоение с миром».

По убеждению Артура Хачатряна, тот текст мирного договора, над которым сейчас работают армянская и азербайджанская стороны, не принесет мира Армении и Нагорному Карабаху. По словам оппозиционного депутата, мир обеспечивают собственной армией и гибкой дипломатией.

«То есть, если тот документ, который они называют мирным договором, будет подписан, не удивляйтесь, что через несколько лет азербайджанцы вернутся в Масис, Вайк, не удивляйтесь, что азербайджанцев на востоке Севана будет больше, чем армян. То же самое относится к Капану и Мегри. Поэтому я говорю, что лучше бы этого документа не было. И сегодня армянская дипломатия должна пытаться избегать подписания каких-либо документов, потому что этом документ будет не кадастровым свидетельством, к моему сожалению, а может быть свидетельством о смерти нашей государственности», - сказал депутат от оппозиции.

Оппозиция утверждает, что власть действует не адекватно ситуации на границе

Хотя премьер-министр Пашинян говорит о том, чтобы дипломатическим путем не допустить новой войны, оппозиция утверждает, что власть действует не адекватно ситуации на границе. Что должна делать власть, чего она не делает в данный момент? Бывший министр обороны, а ныне руководитель оппозиционной фракции «Айастан» Сейран Оганян подчеркивает, что, например, вместо того, чтобы бесконечно тратить деньги на полицию или асфальтирование дорог, следует в первую очередь сосредоточиться на укреплении границы и усилении обороноспособности, проведении военных учений, в том числе с партнерами.

Ереван и Баку и сегодня продолжили обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Ситуация особенно обострилась 1 сентября, когда в результате столкновений с армянской стороны погибли трое военнослужащих, еще двое были ранены, а Азербайджан сообщил о трех раненых.