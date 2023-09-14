Премьер Армении: «Мы поощряем наших партнеров в Степанакерте вовлечься в диалог с международным механизмом»

Он также отметил, что официальный Ереван получил новые комментарии Азербайджана относительно текста мирного договора с Арменией. «Мы поработаем и представим наши комментарии в разумные сроки», - отметил он.

«В нашем регионе миру нет альтернативы, и это единственное решение, гарантирующее суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность стран нашего региона, что является необходимым и фундаментальным условием для нормального развития и прогресса. И сегодня также в этом смысле необходимо срочно преодолеть гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, в направлении чего, как я сказал, мы и впредь будем принимать все возможные меры», - заявил премьер-министр Армении.

Пашинян также заявил, что ситуация на границе продолжает оставаться напряженной, подчеркнув, что Азербайджан продолжает перебрасывать свои войска вдоль государственной границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне сложная. Он подчеркнул, что представители Нагорного Карабаха полностью вовлечены в переговоры и обсуждения по поставкам гуманитарных товаров, не вдаваясь в подробности переговоров и того, кто в них участвует.