Информация хаотичного характера – провластный депутат о присутствии вагнеровцев в РА

Пашинян не боится, что Россия совершит в Армении революцию

Правоохранители пока не раскрывают, находятся ли бойцы частной военной компании «Вагнер» в Армении или новость, распространяемая в социальных сетях, является ложной. На данный момент известно только, что Служба национальной безопасности в связи с этим проводит проверки, но какой-либо четкой информации о результатах не дает, а также не раскрывают, есть ли у других источников, помимо Telegram-каналов, достоверная информация о присутствии в Армении вооруженной группировки.

Вчера о проверках с трибуны парламента сообщил премьер-министр, подчеркнув, что правоохранительные органы обязаны реагировать на публикации в прессе. По мнению Пашиняна, здесь нет ничего необычного. У него самого нет опасений, что Россия совершит в Армении революцию.

Захарова потребовала фактов

На днях Telegram-канал «Баграмян 26» написал, что прибывшие в Армению бойцы ЧВК «Вагнер», число которых с 3 тысяч возросло до 12 тысяч, намерены организовать в Армении госпереворот. Этот канал наряду с этой информацией не представил никаких фактов или фотографий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вчера сочла утверждения о присутствии в Армении боевиков «Вагнера» необоснованными и потребовала фактов. «На основе чего сделаны такие заявления? Откуда все это, где факты? Где хотя бы какая-то привязка к местности? Где они, если речь идет о таком количестве людей? Это же все-таки не страна с населением в миллиард. Это все-таки страна с населением не таким масштабным. Наверное, увидели бы этих людей, как говорят, засекли», - сказала она.

Секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян сегодня заявил, что обычно в предвыборный период внешние силы пытаются активизировать свои проекты в Армении, чтобы добиться политических изменений, однако депутат также не предоставил никакой точной информации.

«Из разных неизвестных источников распространяется информация хаотичного характера, внешние силы, по сути, пытаются еще больше активизировать здесь свои проекты, чтобы осуществить какие-либо политические изменения в стране, и мы имеем дело с этим процессом, избирательным процессом. Я призываю нашу общественность не поддаваться на эту манипулятивную и провокационную информацию и пойти выполнить свой конституционный долг 17 сентября», - сказал он.

Боевая группировка бывшего «повара» Путина Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в прошлом месяце, вплоть до неудавшейся попытки государственного переворота активно участвовала в военных действиях против Украины. После однодневного бунта Пригожина Владимир Путин заявил, что власти страны полностью финансировали деятельность ЧВК «Вагнер».

Угроза реальна, более чем реальна - Сакунц

Пока армянские правоохранители не внесли ясность в вопрос предполагаемого присутствия вагнеровцев в Армении, правозащитник Артур Сакунц выражает обеспокоенность по поводу данной информации.

«Угроза реальна, более чем реальна, поскольку мы знаем, что РА является одним из тех немногих государств, где сторонники Кремля или сторонники режима Путина открыто действуют также в политическом поле, то есть, мы имеем дело как с политическим присутствием в лице их прокси, так и с вооруженной группировкой, известной своими зверствами», - в беседе с Радио Азатутюн отметил он.

По мнению Сакунца, особенно сейчас, когда отношения между Арменией и Россией напряжены, когда в Армении немало пророссийских сил, полностью исключать присутствие здесь вагнеровцев неправильно.

«Политическая ситуация в Армении, общественный менталитет и т.д., по поводу которых неоднократно выражалась обеспокоенность на самых высоких уровнях в России, дают основание предполагать или утверждать, что Кремль применит свой инструментарий, в котором ключевое место занимает применение подобных методов в лице этих вагнеровцев, для оказания влияния на ситуацию», - подчеркнул правозащитник.

«Вагнер» во главе с Пригожином под эгидой Кремля участвовал в вооруженных конфликтах в самых горячих точках мира, от Африки до Сирии и Украины. После неудавшегося бунта наемники перебрались в Беларусь. Последнее расследование белорусской службы Радио Свобода подтверждает, что их лагеря в этой стране демонтируются. Но неясно, куда направляются боевики. Связанные с «Вагнером» Telegram-каналы ранее писали, что часть боевиков вернулась в Россию, а часть перебралась в Африку.