Из Степанакерта сообщают, что вокруг открытия Лачинского коридора ведутся переговоры

Спустя почти сутки после перевозки российской гуманитарной помощи по маршруту Агдам-Степанакерт Лачинский коридор все еще закрыт. На данный момент в Сюникской области Армении у въезда в Лачинский коридор по-прежнему стоят десятки грузовиков с такой необходимой гуманитарной помощью.

Ранее в Степанакерте сообщили, что решили разрешить въезд российского груза через город Аскеран, при этом договорившись о том, что перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор будут восстановлены российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

Почему до сих пор не открыта единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, в Степанакерте пока не комментируют. Однако официальные источники Радио Азатутюн, не вдаваясь в подробности, сообщают, что вокруг открытия коридора ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердил также советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Бабаян отметил, что, несмотря на призывы международного сообщества и отдельных стран, на данный момент новостей пока нет. «Подождем, увидим», - сказал он.

Между тем, Баку на днях, касаясь договоренности об открытии Лачинского коридора, заявил, что доставка российских грузов в Степанакерт - это отдельное соглашение, его не следует путать с предложением одновременно открыть Агдамскую и Лачинскую дорогу.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана вчера также затронули этот вопрос. Представитель ведомства назвал транспортировку российской помощи «важным прогрессом» на пути к активному использованию Агдамского маршрута.

А сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что это Степанакерт отказывается от открытия обеих дорог.

«Мы продолжаем контакты с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), чтобы обеспечить максимально быстрое и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди [Степанакерт – ред.] и Лачин-Ханкенди [Степанакерт – ред.] для грузовиков МККК, как было согласовано 1 сентября во время телефонного разговора между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. С того времени прошло 12 календарных дней, но незаконный режим, подчиняющийся Армении, отказывается дать разрешение на этот проезд и открытие дороги», - сказал Гаджиев.

То, что коридор должен быть открытым, закреплено трехсторонним соглашением 2020 года, но Азербайджан нарушает этот пункт. Точно так же, по мнению советника президента Нагорного Карабаха, нарушается и соглашение об открытии Лачинского коридора после использования Агдамской дороги.

«Это тоже результат международного соглашения, не правда ли, вообще концепция Лачинского или Бердзорского коридора, но ситуация немного другая, потому что в лице Азербайджана мы имеем страну, которая все это нарушает», - подчеркнул Бабаян.