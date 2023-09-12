Грузовик с российской гуманитарной помощью добрался до Степанакерта

Грузовик с российской гуманитарной помощью сегодня рано утром по Агдамской дороге прибыл в Степанакерт. Грузовик, который два дня прождал в азербайджанском городе Барда, сейчас находится в центре Степанакерта.

Власти Нагорного Карабаха подчеркивают: грузовик с гумпомощью прибыл с их разрешения. МИД Азербайджана считает это важным прогрессом на пути открытия Агдамской дороги, подчеркнул пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде. «Мы еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди [Степанакерт - ред.] создать условия для перевозки грузов при посредничестве МККК с соблюдением пограничных и таможенных процедур на Лачинском пограничном пункте», - сказал он.

Однако Лачинский коридор остается закрытым: там скопились десятки машин с гуманитарной помощью для Нагорного Карабаха.

Представитель карабахской миссии Красного Креста Этери Мусаелян надеется, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто, но подчеркивает, что пока перевозятся только больные. «Сегодня мы перевезли очередную группу больных через Лачинский коридор в Республику Армения. Последний раз перевозка продовольствия и грузов по Лачинскому коридору была осуществлена 14 июня, а медикаментов - 7 июля», - сказала она.

Многодневный путь российского грузовика до Степанакерта сопровождался различными комментариями. В Баку заявили, что это соглашение не имеет никакого отношения к открытию Лачинского коридора. Армянская сторона держала Аскеранскую дорогу закрытой, ссылаясь на другое условие Азербайджана: 40 тонн азербайджанской муки, ожидающие в Агдаме, также должны въехать в Нагорный Карабах. Что в итоге произошло? Официальный Степанакерт не дает никаких комментариев.

Подробностями на эту тему располагает оппозиционный депутат парламента Армении Тигран Абраамян, по словам которого, сейчас с российской стороной ведутся переговоры об открытии Лачинского коридора. «Речь идет об открытии в самое ближайшее время. На данный момент я затрудняюсь сказать, будет ли это в течение 12 часов или в течение 24 часов, но на данный момент ведется интенсивная работа по его скорейшему открытию», - сказал депутат.

А что находится в российском грузовике? Информационный штаб Нагорного Карабаха подробно представил список, поскольку со вчерашнего дня жители Карабаха обсуждали поступившую информацию о том, что там находятся лишь одеяла. Одеяла есть, но есть и продуктовые наборы, в которых находятся литр масла, один килограмм сахара, мясные консервы, макароны, некоторые предметы гигиены, термометр, детское пюре и рыбий жир для детей. Имеется 192 детских пакета. По официальным данным, в Нагорном Карабахе живут 30 тысяч детей. Продуктовых наборов в гумпомощи 1000 штук. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживают 120 тысяч человек.