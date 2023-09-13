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Я не могу утверждать, что если бы в Нагорном Карабахе не было российских миротворцев, ситуация была бы лучше – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью журналу Politico Europe, вновь раскритиковав российских миротворцев, дислоцированных в Нагорном Карабахе.

«Ситуация с безопасностью резко изменилась из-за нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения и вторжения в Нагорный Карабах», - сказал Пашинян, обвинив Азербайджан в провоцировании гуманитарного кризиса.

«Предполагалось, что все эти вопросы должны находиться в ведении российских миротворцев, но если они существуют, то это означает, что миротворцы провалили свою миссию», - сказал премьер-министр Армении.

При этом Пашинян подчеркнул: «Я не могу утверждать, что если бы в Нагорном Карабахе не было российских миротворцев, то сейчас ситуация была бы лучше».

Говоря об отношениях с соседними государствами, Пашинян сказал: «Та модель, при которой у нас были проблемы с соседями и нам приходилось приглашать других (неважно, кто эти другие) защитить нас, является очень уязвимой моделью».

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