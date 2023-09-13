Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Минобороны Армении сообщили о смерти армянского военнослужащего

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

12 сентября около 19:50 от огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ской воинской части Минобороны РА Алекс Суренович Аванесян. Об этом сообщает Минобороны Армении.

С целью полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего», - говорится в сообщении.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG