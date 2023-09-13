В Минобороны Армении сообщили о смерти армянского военнослужащего

С целью полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.
«Министерство обороны выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего», - говорится в сообщении.
12 сентября около 19:50 от огнестрельного ранения скончался военнослужащий N-ской воинской части Минобороны РА Алекс Суренович Аванесян. Об этом сообщает Минобороны Армении.
С целью полного выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.
«Министерство обороны выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего», - говорится в сообщении.
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