Захарова: Россия рассчитывает, что Лачинский коридор будет разблокирован в ближайшее время

Дипломат отметила, что 12 сентября в Нагорный Карабах была поставлена партия российской гуманитарной помощи, нуждающимся было передано порядка 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей.

«Ожидаем, что с учетом достигнутого ранее понимания в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе», - говорится в комментарии.

Как подчеркнула Захарова, Москва предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. «Рассчитываем, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена. Это, в свою очередь, создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений», - добавила она.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана проинформировало 9 сентября, что РФ направила в Карабах гуманитарную помощь через Агдам. В организации отметили, что груз пересек российско-азербайджанскую границу, после чего его повезли в города Агдам и Аскеран. Однако в течение двух дней фура с гуманитарным грузом простояла в азербайджанской Барде.