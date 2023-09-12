Грузовик с гумпомощью Российского Красного Креста пересек Агдамский район и направляется в Степанакерт – азербайджанские СМИ

Также было опубликовано видео, на котором, по данным Баку, через КПП проезжает фура с гуманитарной помощью.

Армянская сторона пока не прокомментировала эту информацию. В социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых российская фура уже находится в Степанакерте.

В конце прошлой недели власти Нагорного Карабаха решили разрешить въезд российского груза в Нагорный Карабах через Агдам.

В Информационном штабе Нагорного Карабаха сообщили, что одновременно была достигнута договоренность, согласно которой перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор будут восстановлены российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста.

После этого последовала реакция Азербайджана, что заход российского груза в Степанакерт через Агдам – это отдельная договоренность, и что ее не следует путать с предложением открыть Агдамскую и Лачинскую дорогу одновременно.