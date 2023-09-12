Вашингтон подтверждает свой призыв к немедленному и одновременному открытию Лачинского и Агдамского маршрутов

«Мы подтверждает наш призыв, как это сделал госсекретарь в своем заявлении на выходных, к немедленному и одновременному открытию Лачинского и Агдамского маршрутов», - сказал Миллер.

«Как и госсекретарь в своих призывах, мы призываем лидеров не предпринимать никаких действий, которые будут усиливать напряженность или отвлекать от этой цели», - подчеркнул представитель Госдепа США.

Миллер также отметил, что официальный Вашингтон не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство и поэтому не признает прошедшие там недавно президентские выборы.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США и впредь будут решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению существующих проблем посредством прямого диалога. По его словам, именно поэтому госсекретарь Блинкен и старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно последовательно занимались и будут заниматься этим вопросом.