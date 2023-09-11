«Важно, чтобы Лачинский и Агдамский маршруты были немедленно открыты» - Саманта Пауэр

Она подчеркнула важность «немедленного открытия Лачинского и Агдамского маршрутов, чтобы спасительная помощь дошла до жителей Нагорного Карабаха».

В приложении к записи Саманта Пауэр также поделилась вчерашним заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором США призывают открыть оба пути для обеспечения поставок в Нагорный Карабах.

В субботу стало известно, что российское правительство отправляет гуманитарную помощь в Нагорный Карабах по Агдамскому маршруту через Азербайджан. В обществе Красного Полумесяца Азербайджана сообщили, что перевозка осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве между этой организацией и обществом Красного Креста России.

Вице-президент общества Красного Полумесяца Азербайджана сообщил на следующий день, что перевозящая груз машина накануне днем «прошла через пограничный пункт Самур» и «около 03:00 въехала в город Барда и ждет там».

Как сообщили 9 сентября в Информационном штабе Нагорного Карабаха, власти Нагорного Карабаха решили разрешить въезд российского груза в Нагорный Карабах через Агдам. Согласно сообщению, одновременно была достигнута договоренность, согласно которой перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста будут восстановлены.

В Степанакерте также отметили, что этот шаг сделан, «исходя из необходимости смягчения острых гуманитарных проблем, вызванных полной блокадой, осуществляемой Азербайджаном».

Ранее группа жителей Нагорного Карабаха не пропустила в регион 40 тонн муки от общества Красного Полумесяца Азербайджана, которая также перевозилась через Агдам. Тот груз до сих пор стоит в Агдаме.

Между тем, заблокированным в начале Лачинского коридора остается также отправленный правительством Армении в конце июля на двух десятках грузовиках гуманитарный груз, а также гуманитарный груз, позже отправленный Францией.