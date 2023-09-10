США призывают открыть оба маршрута для обеспечения поставок в Нагорный Карабах

Напоминая, что гуманитарные грузы расположены вблизи Лачинского и Агдамского маршрутов, США вновь призвали к «немедленному и одновременному открытию обоих коридоров, чтобы обеспечить необходимые гуманитарные поставки населению Нагорного Карабаха».

«Мы также призываем лидеров не предпринимать никаких действий, которые ведут к эскалации напряженности или отвлекают от достижения этой цели. Использование силы для разрешения споров недопустимо», - подчеркнул Блинкен.

На фоне растущей напряженности на Южном Кавказе Соединенные Штаты заявили, что будут продолжать поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению нерешенных вопросов посредством прямого диалога с целью достижения достойного и прочного мира.

«Повторяем, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха. Мы также поощряем диалог между Баку и жителями Нагорного Карабаха.

Соединенные Штаты также подтверждают, что единственный путь вперед – это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга», - говорится в заявлении госсекретаря Блинкена.

Вчера стало известно, что российское правительство отправляет гуманитарную помощь в Нагорный Карабах по Агдамскому маршруту через Азербайджан. В обществе Красного Полумесяца Азербайджана сообщили, что перевозка осуществляется в рамках меморандума о сотрудничестве между этой организацией и обществом Красного Креста России.

Вице-президент общества Красного Полумесяца Азербайджана сообщил сегодня, что вчера днем перевозящая груз машина «прошла через пограничный пункт Самур» и «около 03:00 въехала в город Барда и ждет там».

Как сообщили вчера в Информационном штабе Нагорного Карабаха, власти Нагорного Карабаха решили разрешить въезд российского груза в Нагорный Карабах через Агдам. Согласно сообщению, одновременно была достигнута договоренность, согласно которой перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста будут восстановлены.

В Степанакерте также отметили, что этот шаг сделан, «исходя из необходимости смягчения острых гуманитарных проблем, вызванных полной блокадой, осуществляемой Азербайджаном».

Ранее группа жителей Нагорного Карабаха не пропустила в регион 40 тонн муки от общества Красного Полумесяца Азербайджана, которая также перевозилась через Агдам. Тот груз до сих пор стоит в Агдаме.