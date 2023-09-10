Заявления политических деятелей Армении некорректны – Лавров

«Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента [Армении] позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить», - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Согласно российскому информагентству, министр указал, что этот деятель сослался на первые трехсторонние договоренности, подписанные в ноябре 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Это абсолютно несоответствие действительности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха, и на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще дополнительные переговоры, - подчеркнул глава МИД РФ. - Но когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали оба заявление, в котором говорится, что они признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года, - все, вопрос закрыт».

«Обвинять нас в том, что мы еще 10 ноября 2020 года отдали Карабах, не надо. Надо отвечать перед своим народом самостоятельно», - добавил Лавров.