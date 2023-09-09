Никол Пашинян провел телефонный разговор с Энтони Блинкеном

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, стороны коснулись углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопления азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденций роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Премьер-министр Пашинян еще раз подтвердил приверженность подходам решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере на основе договоренностей, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

Энтони Блинкен подчеркнул важность решения всех вопросов посредством диалога и мирным дипломатическим путем и отметил, что США продолжат активные усилия в этом направлении.

Премьер-министр Армении и госсекретарь США посчитали неприемлемой эскалацию ситуации, подчеркнув необходимость обеспечения мира и стабильности в регионе.

Никол Пашинян подчеркнул, что готов провести с этой целью срочные обсуждения с президентом Азербайджана», - говорится в сообщении.