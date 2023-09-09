Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и канцлера Германии

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скоплением азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Премьер-министр Пашинян подтвердил свою приверженность подходам решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере на основе договоренностей, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

Канцлер Шольц отметил, что готов поддержать усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», - говорится в официальном сообщении.