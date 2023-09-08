14 сентября в комиссии Сената США состоятся слушания по ситуации в Нагорном Карабахе

Предполагается, что в ходе обсуждений выступят американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

6 сентября в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по вопросу бедственной ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В ходе слушаний два ключевых докладчика, Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, и Дэвид Филлипс, профессор Джорджтаунского университета и руководитель исследовательского проекта «Зверства в Арцахе» Колумбийского университета, подчеркнули, что режим Ильхама Алиева проводит политику геноцида в отношении карабахских армян.