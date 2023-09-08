И. о. заместителя госсекретаря США в беседах с Мирзояном и Байрамовым призвала к «немедленному открытию Лачинской и других дорог»

Американский представитель обсудила региональные вопросы с министрами иностранных дел двух стран.

По сообщению армянской стороны, Мирзоян представил Ким ситуацию в регионе, в том числе в Нагорном Карабахе.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подтвердил необходимость устранения незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года и двумя решениями Международного суда. Была подчеркнута важность обеспечения бесперебойного доступа в Нагорный Карабах и гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста.

Подчеркнув деструктивное поведение Азербайджана в этот период, неуважение к своим обязательствам и четким призывам международного сообщества, систематическую политику этнических чисток в Нагорном Карабахе, Мирзоян подчеркнул необходимость внедрения эффективного международного механизма для обсуждения вопросов прав и гарантий безопасности между Степанакертом и Баку.

В Баку, со своей стороны, отмечают, что в ходе телефонного разговора Байрамов и Ким обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества, ситуацию в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов «подробно проинформировал о ситуации в регионе, отметив, что на фоне участившихся со стороны Армении военно-политических провокаций и манипуляций, искажающих ситуацию, пропаганда этой страны направлена на введение в заблуждение международного сообщества и не отражает реалий».

«Вмешательство во внутренние дела нашей страны, в том числе усилия по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, под предлогом необоснованных утверждений о существовании «сложной гуманитарной ситуации» и «блокады» в регионе, недопустимо», - заявил Байрамов.

Высокопоставленный американский дипломат сделала записи о телефонных разговорах в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Сегодня я говорила с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном о нашей серьезной обеспокоенности гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе. Мы призываем все стороны работать вместе сейчас, чтобы немедленно и одновременно открыть Лачинскую и другие дороги для доставки крайне необходимых гуманитарных грузов в Нагорный Карабах», — написала Ким.

«Сегодня состоялся конструктивный разговор с [министром иностранных дел Азербайджана] Джейхуном Байрамовым относительно прогресса в немедленном и одновременном открытии Лачинской и других дорог для гуманитарных поставок в Нагорный Карабах. Открытие дорог и прямые переговоры являются ключом к решению остающихся проблем. Мы приветствуем освобождение трех студентов», — говорится в другом сообщении Ким.

Азербайджан с декабря прошлого года тем или иным образом держит Лачинский коридор перекрытым для свободного передвижения из Нагорного Карабаха в Армению и в обратном направлении. Баку, который продолжает заявлять, что Лачинский коридор не блокирован, с 15 июня перестал пропускать также и гуманитарные грузы через установленный там КПП. С тех пор в Нагорном Карабахе особенно обострилась гуманитарная обстановка, характеризующаяся острым дефицитом продуктов питания, топлива, лекарств и других предметов первой необходимости.