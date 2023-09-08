В Степанакерте вновь опровергают сообщение Баку

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 8 сентября около 00:25 подразделения Армии обороны провели в Аскеранском районе фортификационные работы, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанской стороны, является очередной дезинформацией.