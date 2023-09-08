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Нагорный Карабах

В Степанакерте вновь опровергают сообщение Баку

Здание Министерства обороны Нагорного Карабаха

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 8 сентября около 00:25 подразделения Армии обороны провели в Аскеранском районе фортификационные работы, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанской стороны, является очередной дезинформацией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает готовить информационную площадку для очередной провокации путем распространения ложных сообщений», - заявили в оборонном ведомстве непризнанной республики.

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