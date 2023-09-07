В МИД РФ заявили, что «армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на влияние НАТО»

«Мы видим попытки НАТО втягивать в сферу своего тлетворного влияния не только Украину, но и других соседей России, в данном случае Армению. Я убежден, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния», - отметил замминистра.

«Мы никому ничего не диктуем. Но мы, естественно, обращаем внимание наших партнеров на то, что сближение с НАТО вряд ли обернется для кого бы то ни было позитивными результатами в плане обеспечения собственной безопасности», - добавил замглавы МИД РФ.

«Я уверен, что армянский народ, армянское общество все прекрасно понимают и сделают правильные выводы, отвечающие долгосрочным интересам безопасности Армении», - подчеркнул Галузин.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

А в понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер написал в X, что Армении следует вступить в НАТО.

Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.

Между тем, реагируя на запись Гюнтера Фелингера, другой замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал заявления о необходимости вступления Армении в НАТО большими фантазиями.

«Это большие фантазии. Армения – член ОДКБ, и мы исходим из реальности», - заявил он, передает ТАСС.

По словам замглавы МИД РФ, Россия и Армения являются союзниками и полагаются друг на друга в сфере безопасности, страны также будут продолжать укреплять сотрудничество в военной и политической сферах.