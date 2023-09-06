Самвел Шахраманян – кандидат в президенты 4 из 5 сил парламента Нагорного Карабаха

Кандидатом на пост президента Нагорного Карабаха четырех из пяти сил Национального собрания НК является Самвел Шахраманян, который несколько дней назад был назначен государственным министром.

Руководитель секретариата Национального собрания НК Анаит Кочарян сообщила Радио Азатутюн, что кандидатом в президенты Самвела Шахраманяна выдвинули фракции «Справедливость», «Свободная Родина-ОГА», «Дашнакцутюн» и «Народная партия Арцаха».

Секретарь оппозиционной фракции «Справедливость» Метаксе Акопян сообщила Радио Азатутюн, что вчера вечером они официально представили его кандидатуру на пост президента. По словам Акопян, оппозиционные фракции «Дашнакцутюн» и «Народная партия Арцаха» выдвинули того же кандидата.

Депутат крупнейший фракции «Свободная Родина-ОГА» Аревик Петросян сообщила Радио Азатутюн, что их кандидатом также является Самвел Шахраманян. Вчера госминистр встретился с этими четырьмя силами.

По словам депутатов, первый тур выборов президента состоится в эту субботу, 9 сентября.

Еще только ходили слухи об отставке президента Араика Арутюняна, а имя Шахраманяна уже циркулировало в качестве наиболее вероятного кандидата на эту должность. Согласно разным источникам, он является одним из близких людей бывшего президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна. В годы президентства Саакяна Шахраманян был директором Службы национальной безопасности Нагорного Карабаха.

На вопрос, почему именно он, депутат правящей фракции «Свободная Родина-ОГА» Аревик Петросян ответила: «Он самый лояльный кандидат для всех политических сил».

По словам Метаксе Акопян из оппозиционной фракции «Справедливость», они исполняют пожелания народа.

«В течение нескольких дней мы провели множество встреч, не было ни одного человека, который не хотел бы, чтобы нынешний государственный министр стал президентом страны», - отметила Акопян.

Лидер второй по величине силы в парламенте НК - партии «Единая Родина» Самвел Бабаян так не считает. Эта фракция не будет участвовать в голосовании, они намерены в день выборов президента провести акцию в Степанакерте.

«Мы не можем позволить, чтобы они привели человека и сказали: «Это. Хотите выбирайте, хотите не выбирайте, если не выберете, мы будем ставить на голосование 10 раз, пока не выберете». Это не мое предположение, Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян провели вместе целую ночь в Арцахе и приняли такое решение», - сказал Бабаян.

Для избрания Шахраманяна в первом туре достаточно голосов четырех фракций.