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Регион

Тегеран никогда не примет геополитические изменения в регионе – глава МИД Ирана своему турецкому коллеге

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан провел в воскресенье в Тегеране совместную пресс-конференцию со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

На пресс-конференции иранский министр сообщил, что «на сегодняшней встрече состоялись подробные, но продуктивные дискуссии между делегациями двух стран по всем аспектам двустороннего сотрудничества».

Говоря о Кавказском регионе, Амир-Абдоллахиан сказал, что «пришло время выйти из периода напряженности и конфликтов и перейти к периоду мира и сотрудничества на Кавказе».

«Мы поддерживаем соглашения и диалог между Арменией и Азербайджаном и никогда не примем геополитические изменения в регионе и ограничение исторических транзитных маршрутов в регионе», - в частности, сказал он.

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