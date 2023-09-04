Тегеран никогда не примет геополитические изменения в регионе – глава МИД Ирана своему турецкому коллеге

На пресс-конференции иранский министр сообщил, что «на сегодняшней встрече состоялись подробные, но продуктивные дискуссии между делегациями двух стран по всем аспектам двустороннего сотрудничества».

Говоря о Кавказском регионе, Амир-Абдоллахиан сказал, что «пришло время выйти из периода напряженности и конфликтов и перейти к периоду мира и сотрудничества на Кавказе».

«Мы поддерживаем соглашения и диалог между Арменией и Азербайджаном и никогда не примем геополитические изменения в регионе и ограничение исторических транзитных маршрутов в регионе», - в частности, сказал он.