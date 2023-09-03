При проведении инженерных работ погибли двое армянских военнослужащих – Минобороны

Об этом вчера поздно вечером сообщило Министерство обороны Армении, указав, что инцидент произошел в районе 17:30.

Ранее 2 сентября в районе 14:00 Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео применения БПЛА, после чего в азербайджанских СМИ появилась информация о жертвах и раненых с армянской стороны в результате удара беспилотника.

В Минобороны Армении назвали такую информацию ложной.

«Еще раз сообщаем, что 1 сентября в результате азербайджанской провокации с армянской стороны трое военнослужащих погибли и двое были ранены. Министерство обороны призывает умышленно не искажать вышеупомянутую хронологию и последовательности событий, а также содержание сообщений, и не вводить общественность в заблуждение», - заявили в оборонном ведомстве Армении, подчеркнув, что инцидент с двумя военнослужащими, погибшими в результате взрыва при проведении инженерных работ, произошел в другой части приграничной зоны.