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Армения

В Минобороны назвали сообщение Баку об обстреле на границе «дезинформацией»

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы подразделения ВС РА 2 сентября в районе 11:00 открыли огонь из миномета в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, является очередной дезинформацией.

Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

В Минобороны отметили, что «Азербайджана готовит информационную основу для продолжения провокации».

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