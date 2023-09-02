В Степанакерте опровергли заявления Азербайджана о помехах для систем GPS-навигации гражданских воздушных судов

В Армии обороны Нагорного Карабаха заявили, что распространенное Министерством обороны Азербайджана 2 сентября «новое вымышленное сообщение о том, что соответствующие подразделения Армии обороны якобы 1 сентября в период с 11:15 до 11:36 и с 13:30 до 13:58 создавали помехи для систем GPS-навигации гражданских воздушных судов, выполнявших рейсы Париж-Пекин и Тель-Авив-Баку через воздушное пространство Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], не имеет ничего общего с реальностью».

«Как мы уже многократно отмечали прежде, осуществляющие полеты по указанным маршрутам самолеты не пересекают воздушные границы Республики Арцах.

Примечательно также, что ни одна компания или страна, эксплуатирующие эти якобы подвергшиеся радиопомехам самолеты никогда не представляли каких бы то ни было жалоб в этой связи.

Периодически распространяя подобные вымышленные заявления, Азербайджан преследует цель отвлечь внимание международного сообщества от гуманитарной катастрофы, вызванной незаконной блокадой Лачинского коридора, и подготовить информационную почву для очередной провокации», - заявили в Армии обороны Нагорного Карабаха.