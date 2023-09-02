Пашинян: Все заявления об урегулированности нагорно-карабахской проблемы беспочвенны

Об этом в субботу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем поздравительном послании по случаю Дня принятия Декларации о независимости Нагорного Карабаха.

«32 года назад в этот день на совместном заседании депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района было принято решение о принятии Декларации о независимости Нагорного Карабаха путем реализации права на самоопределение.

В тот период армяне Нагорного Карабаха были свидетелями погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде, а принятие Декларации о независимости было обусловлено в том числе экзистенциальной угрозой», - в частности, заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что «в результате 44-дневной войны и сегодня наши соотечественники, проживающие на своей Родине, в Нагорном Карабахе, в результате политики Азербайджана сталкиваются с угрозой этнических чисток вследствие незаконного блокирования Лачинского коридора, прекращения поставок продовольствия, газа и электричества».

«Свидетелем происходящих процессов также является международное сообщество, и в ходе обсуждений по Нагорному Карабаху Совет Безопасности ООН также зафиксировал наличие гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и тот факт, что жизнь и безопасность 120-тысячного населения Нагорного Карабаха находятся под угрозой. Вместе с тем было подчеркнуто, что решения Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года об обеспечении бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в обоих направлениях не выполняются Азербайджаном.

Мы ожидаем, что международное сообщество приложит усилия для предотвращения осуществления политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Хочу еще раз подчеркнуть, что все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха в качестве территориальной единицы и об урегулированности нагорно-карабахской проблемы беспочвенны до тех пор, пока не будут окончательно решены вопросы безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха», - подчеркнул армянский лидер.

Как отметил Пашинян, Армения, Нагорный Карабах и международное сообщество четко констатировали: всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта должно происходить исключительно посредством мирного процесса, в том числе путем диалога Баку-Степанакерт в рамках международного механизма.

«Мы помним всех наших героев, павших за Родину, и преклоняемся перед ними.

Республика Армения продолжит свои усилия по обеспечению нормальной жизнедеятельности, безопасности и по защите прав в Нагорном Карабахе. Сегодня мы выражаем благодарность всем нашим нагорно-карабахским соотечественникам, и наша задача – мирным и цивилизованным путем, путем переговоров обеспечить их неотъемлемое право на мирную жизнь и созидание», - подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.