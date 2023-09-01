Мишель предложил шаги, «отражающие последовательность полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия Агдамского маршрута»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель продолжает активно участвовать в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, заявила сегодня пресс-секретарь Мишеля, подчеркнув, что его усилия, поддерживаемые спецпредставителем ЕС Тойво Клааром, в последние недели были сосредоточены в приоритетном порядке на решении гуманитарных проблем армян Нагорного Карабаха.

Отмечается, что спецпредставитель ЕС Клаар и команда председателя Мишеля часто контактировали с Баку, Ереваном и представителями армян Карабаха, чтобы найти решение по разблокированию доступа.

Нынешняя гуманитарная ситуация на месте стремительно ухудшается, крайне важно предпринять шаги для удовлетворения потребностей местного населения, заявила пресс-секретарь Мишеля, сообщив, что председатель Европейского совета предложил поэтапный подход, который будет отражать последовательность полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия Агдамского маршрута.

«Последовательность этих шагов и тип груза, который будет доставляться по каждой из этих дорог, а также последующие процедуры были в центре недавних обсуждений, - сказал он, продолжив: - ЕС твердо убежден, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с прошлыми соглашениями и постановлением Международного суда, и отмечает, что использование Агдамской дороги для поставок также может быть частью конкретного и устойчивого решения для неотложного и ежедневного удовлетворения основных потребностей».

По словам главы Европейского совета, обсуждения этих элементов начались после последней встречи лидеров в Брюсселе 15 июля 2023 года. ЕС также подчеркнул необходимость того, чтобы Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения через Лачинский коридор в Армению и из Армении.

Параллельно, по словам Мишеля, было сфокусировано внимание на скорейшем восстановлении поставок электроэнергии и газа в Нагорный Карабах. Помимо текущей ситуации, ЕС подчеркивает необходимость устранения наследия конфликта, чтобы содействовать его долгосрочному устойчивому разрешению.

«Диалог между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области, в этом смысле будет иметь существенное значение. Права и безопасность карабахских армян должны быть гарантированы, а обсуждение конкретных условий должно начаться как можно скорее», - сказал Шарль Мишель.

По его словам, диалог между Баку и армянами Карабаха нуждается в доверии и укреплении доверия.

«С этой целью ЕС представил различные предложения по международной поддержке этого процесса, а также по участию на месте для поддержки реализации достигнутых договоренностей. Все вышеперечисленные усилия преследуют только одну цель: обеспечить необратимую нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо всех жителей на местах, - сказал Мишель и заключил: - Сейчас пришло время смелых компромиссных решений, в том числе в свете сегодняшней эскалации. ЕС участвовал с другими международными акторами в этих усилиях посредством регулярных личных контактов и обмена мнениями о том, как лучше всего разрешить нынешнюю нестабильную ситуацию».